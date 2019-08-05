2019-08-05T15:57:53+03:00
Общество

Михаил Ефремов в стихах обратился к министру МВД после ареста уроженца Коми

Актера Дмитрия Смолева задержали за ношение формы полицейского
Ольга СОЛОВЕЙ
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Дмитрия Смолева задержали 31 июляДмитрия Смолева задержали 31 июляФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На днях в Москве на восемь суток арестовали актера театра «Современник», уроженца Коми Дмитрия Смолева. Артист снялся в ролике, в котором изобразил подвыпившего сотрудника ГИБДД. После того, как видео разошлось по интернету, полиция занялась поисками человека в кадре, так как он «дискредитирует органы внутренних дел».

Сотрудники ГИБДД вместе с полицейскими района Якиманка выяснили, что в видео снялся 37-летний актер «Современника» Дмитрий Смолев. Его признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве.

Актера забрали в участок прямо из театра. Режиссер постановки Михаил Ефремов сообщил о задержании актера зрителям перед началом спектакля. После инцидента Михаил Ефремов записал открытое обращение к министру МВД Владимиру Колокольцеву.

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На одних подмостках с признанными звездами сцены выступает уроженец Коми — актер Дмитрий Смолев. В отличие от своего коллеги Сергея Гармаша он запросто общался с журналистами и отвечал на любые вопросы с присказкой: «Ну я вас умоляю». Он простой, легкий и очень добрый (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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