98-летие Республики Коми: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Совсем скоро республика начнет отмечать 98-летие Коми. Чтобы не пропустить все самое интересное, изучите программу гуляний.

17 августа

День Эжвинского района

Что: Театральный пикник «В своем репертуаре»

Где: Парковая зона, ул. Славы

Во сколько: С 11:00-16:00

Выступят профессиональные и любительские театральные коллективы города Сыктывкара и районов Республики Коми. Гости праздника смогут поучаствовать в театральныхмастер-классах, узнать об истории театра в Эжве, посетить торговые ряды и сделать фото на память в тематических фотозонах. Сладкоежек ожидает фестиваль «Сладостей и Радостей».

Что: Программа «Праздников праздник и торжество из торжеств»

Где: Слободская площадь и улица Мира

Во сколько: 11:00 - 16:00

Эта площадка объединит сразу несколько событий: юбилей АО «Монди СЛПК», День Строителя, День Физкультурника, День Лесника. Здесь же пройдет фестиваль национальных праздников «ГАЖА КОТЫР» с участием национально-культурных автономий, объединений и коллективов. Не обойдется и без традиционного, любимого всеми конкурса «Мисс Слобожанка» и праздничной Слободской ярмарки с национальными особенностями.

Что: Фестиваль техники «PROдвижение»

Где: Парковая зона, ул. Славы

Во сколько: 16:00 – 20:00

В программе фестиваля соревнования радиоуправляемых моделей «Управляй мечтой», соревнования на мастерство управления мотоциклом «Мотоджимхана», соревнования на мастерство вождения автомобиля «Автомногоборье», заезды квадроциклов «КвадроРалли», соревнования по автозвуку.

Что: Вечерняя программа «Звезды над Вычегдой»

Где: Стадион спортивного комплекса «Бумажник»

Во сколько: 19:30

Зрителей порадует театрализованный интерактивный блок «На ретро волнах», согреет старыми добрыми рок-композициями кавер-группа «Old school Komi». Завершит вечер выступление известной российской певицы Марины Девятовой и шоу-балета «ЯR-DANCE».

Что: Праздничный фейерверк

Во сколько: 22.00

17 августа

Что: Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера»

Где: ТРЦ «Июнь»

Во сколько: 10:00-18:00

17-18 августа

Что: Праздничная универсальная межрегиональная выставка-продажа «День Республики - Выбирай Наше!»

Где: Стефановская площадь

Во сколько: 10.00 до 18.00

21 августа

Что: Выступление группы «Хор Турецкого»

Где: Стефановская площадь

Во сколько: 18:00

22 августа

Что: Программа для любителей здорового образа жизни «Будь здоров»

Где: Площадка «под часами»

Во сколько: 13:00 – 18:00

Что: Праздничная торговля и фудкорт зона, где будут представлены шашлыки, выпечка, чай, кофе, прохладительные напитки, игрушки, сувениры, сладкая вата.

Где: Стефановская площадь

Во сколько: 10:00- 18:00

Что: Автосалоны города представят автомобили ведущих производителей, а на аллеях вдоль улицы Ленина и зеленой зоне (ближе к Колледжу искусств) пройдет ярмарка хенд-мейда «Феерия творчества».

Во сколько: 12:00-16:00

Что: Фестиваль семейного отдыха «Моя Республика - моя семья».

Где: Кировский парк

Во сколько: 11:00-17:00

В течение дня парк станет площадкой для семейного отдыха. Программа фестиваля рассчитана на участие всех возрастных категорий сыктывкарцев, каждый найдет занятие по интересам: настольные, подвижные, интеллектуальные игры, семейные спортивно-туристические квесты, мастер-классы, интерактивные программы и анимация для детей, концертные программы с участием лучших музыкальных и творческих коллективов Сыктывкара.

Что: Праздничный салют.

Где: Местечко Заречье.

Во сколько: 21:00

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