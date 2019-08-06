Пациенту из Седъюдора, к которому не приехала «скорая», предлагали доехать до разрушенного моста на личном транспорте

Региональный минздрав объяснил «КП в Коми», почему карета «скорой помощи» не добралась до больного в поселок Седъюдор. Напомним, 30 июля обильным ливнем размыло мост через речку Лекчевъю, в этой связи без транспортного сообщения остался поселок Седъюдор.

Утром того же дня, примерно в 9 утра, в фельдшерско-акушерский пункт поселка Мещура (расположен в 15 км от Седъюдора) поступил звонок с жалобой на травму глаза: мужчина пилил дрова и во время работы ему попали в глаза опилки. Сотрудники ФАПа расценили вызов как неотложный и проконсультировали пациента по телефону. Фельдшер выехала в Седьюдор, но, проехав 3 км, вынуждена была возвратиться в связи невозможностью продолжать путь (мост размыт).

О ситуации было проинформировано руководство администрации Мещуры. Местные власти связались с пострадавшим и предложили ему доехать до моста на личном транспорта. На другой стороне моста пациента бы встретил санитарный транспорт.

Фельдшер ожидала пациента возле моста около часа, после чего связалась с ним по телефону. Мужчина сообщил, что выполнил все рекомендации: промыл глаз, закапал раствор сульфацила натрия, заложил тетрациклиновую мазь. Состояние пострадавшего улучшилось, сообщили «КП в Коми» в министерстве здравоохранения РК.

Глава сельского поселения и фельдшер неоднократно связывались с пациентом по телефону, ухудшения в состоянии здоровья не наблюдалось.

В ответе, который минздрав предоставил «КП в Коми», уточнялось следующее: поселок Седъюдор считается закрытым по программе переселения, всем жителям было предоставлено жилье в Емве, однако в поселке продолжают проживать 21 человек. Все они могут рассчитывать на медпомощь специалистов ФАПа в Мещуре.

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