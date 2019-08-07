2019-08-07T12:30:44+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми и УГТУ развивают сотрудничество

В этом году производственную практику на объектах предприятия уже прошли около 200 студентов ухтинского вуза
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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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На протяжении многих лет Ухтинский государственный технический университет является стратегическим партнером ЛУКОЙЛ-Коми. Его студенты начинают карьеру на предприятии еще до окончания учебы – во время производственной и преддипломной практик.

Только в 2017 году практику на производственных объектах ЛУКОЙЛ-Коми прошли 256 студентов, в 2018-м – 269, а за первые семь месяцев этого года – уже порядка 200. Продолжается прием на работу выпускников вузов и ссузов.

Второкурсник усинского филиала УГТУ Иван Гуцан осваивает азы профессии в комплексном цехе по добыче нефти и газа №1 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

– Практика сильно отличается от теории, – говорит он. – В первую очередь тем, что на производстве всегда есть место новым технологиям и решениям. Помощь для быстрой адаптации в коллективе оказывают наставники: начальник цеха Ильдар Гареев ставит перед нами, практикантами, задачи и при этом всегда открыт для диалога в случае трудностей. Поддержка здесь оказывается всесторонняя.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Самый молодой специалист в первом цехе, Малена Фарухова, трудится оператором пульта управления всего месяц. До устройства на работу она также проходила здесь практику.

– У нас очень хорошо относятся к студентам и новичкам: все показывают, знакомят с производством, помогают освоиться, – рассказывает Малена. – Благодаря этому вчерашним выпускникам намного легче влиться в рабочий ритм и начать трудовую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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