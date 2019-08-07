2019-08-07T14:18:07+03:00
Общество

Суд вернул Владимира Володина в гонку за кресло директора Коми научного центра

Ученый получил право восстановиться в списке кандидатов
Алиса КОЗЛОВА
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Владимир Володин через суд доказал незаконность исключения его из числа кандидатов на пост руководителя Коми научного центра.Владимир Володин через суд доказал незаконность исключения его из числа кандидатов на пост руководителя Коми научного центра.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Известный ученый-биолог Владимир Володин, который в последние годы возглавлял Коми научный центр, вновь получил возможность участвовать в выборах на пост директора Коми научного центра ( (ФИЦ "Коми НЦ УрО РАН"). Сыктывкарский городской суд признал незаконными решения об исключении господина Володина из числа кандидатов на столь высокую должность. Об этом "КП в Коми" сообщил юрист Виктор Воробьев, представлявший интересы Володина в суде.

Владимир Володин оказался за бортом предвыборной гонки решением президиума Уральского отделения РАН, а впоследствии на основании данного "вердикта" отказал в согласовании кандидатуры Володина президиум Российской академии наук. Сегодня ученый оба решения в горсуде столицы Коми.

Напомним, на должность директора КНЦ УрО РАН выдвинулись Евгений Бойко, врио директора научного центра, Светлана Дегтева, возглавляющая Институт биологии, Игорь Жеребцов, руководитель института языка, литературы и истории, а также Алексей Москалев, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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