Суд вернул Владимира Володина в гонку за кресло директора Коми научного центра

Известный ученый-биолог Владимир Володин, который в последние годы возглавлял Коми научный центр, вновь получил возможность участвовать в выборах на пост директора Коми научного центра ( (ФИЦ "Коми НЦ УрО РАН"). Сыктывкарский городской суд признал незаконными решения об исключении господина Володина из числа кандидатов на столь высокую должность. Об этом "КП в Коми" сообщил юрист Виктор Воробьев, представлявший интересы Володина в суде.

Владимир Володин оказался за бортом предвыборной гонки решением президиума Уральского отделения РАН, а впоследствии на основании данного "вердикта" отказал в согласовании кандидатуры Володина президиум Российской академии наук. Сегодня ученый оба решения в горсуде столицы Коми.

Напомним, на должность директора КНЦ УрО РАН выдвинулись Евгений Бойко, врио директора научного центра, Светлана Дегтева, возглавляющая Институт биологии, Игорь Жеребцов, руководитель института языка, литературы и истории, а также Алексей Москалев, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии.

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