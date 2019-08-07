В Сыктывкаре изменится схема движения девяти автобусных маршрутов

В Сыктывкаре изменится схема движение ряда автобусов в связи с перекрытием улицы Советская, сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с производством обществом с ограниченной ответственностью «Сыктывкарские тепловые сети» филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» аварийных работ по ул.Советской от ул.Бабушкина до ул.Коммунистической с 8 по 11 августа будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

В связи с этим, временно меняется схема движения автобусов по ряду маршрутов.

– движение транспорта по маршруту № 1 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 3 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Интернациональная – ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 5 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Интернациональная – ул.Бабушкина – ул.Ленина – ул.Д.Каликовой – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Д.Каликовой – ул.Кирова – ул.Пушкина – ул.Ленина – ул.Бабушкина – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 12 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Советская – ул.Бабушкина – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – ул.Пушкина – далее по маршруту,, в обратном направлении: ул.Пушкина – ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Бабушкина – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршрутам № 23, 25 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Ленина – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – ул.Бабушкина – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – ул.Пушкина – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Пушкина – ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Бабушкина – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 46 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Интернациональная – ул.Бабушкина – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Бабушкина – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 55 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул.Бабушкина – ул.Ленина – ул.Пушкина.

– движение транспорта по маршруту № 126 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – ул.Куратова – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.