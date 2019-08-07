В Усинске в батареи подадут воду зеленого цвета
С сегодняшнего дня в Усинске начались испытания тепловых сетей. Для поиска разрывов и трещин, которые могут привести к утечкам, в воду добавлен искусственный краситель "Уранин А". Жидкость приобрела зеленоватый оттенок. Об этом горожан предупредили на официальном сайте города.
Власти Усинска попросили граждан не использовать воду характерной окраски для хозяйственно-бытовых нужд. А при обнаружении утечек воды зеленоватой окраски обратиться в аварийно- диспетчерскую службу ООО «Усинская ТК».
Краситель "Уранин А" нередко используется при подготовке тепловых сетей к отопительному сезону. Он является безвредным и безопасным.
Телефон аварийно-диспетчерской службы 41-501.
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ИСТОЧНИК KP.RU