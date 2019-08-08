2019-08-08T12:15:40+03:00
Общество

На Вычегде водолазы обнаружили сапоги и кепку утонувших братьев

В Усть-Куломском районе продолжают вести поиски погибших мальчиков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Трагедия потрясла старинное селоТрагедия потрясла старинное селоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Усть-Куломском районе продолжают вести поиски утонувших мальчиков. Пока они не увенчались успехом, но спасатели обнаружили личные вещи погибших — сапоги и кепку.

- Вчера нашли сапоги малыша, а затем на расстоянии примерно до 10-15 км от первой находки кепку его погибшего брата. Поиски осложняются гидрологической обстановкой на реке — высокий уровень воды и сильное течение, - рассказал «КП Коми» водолаз «СПАС- Коми».

В региональном управлении МЧС добавили, что участники поисковой операции продолжают обследовать прибрежную зону и дно «кошками» и специальным телеуправляемым подводным аппаратом «Гном».

- Работает группа от «СПАС-Коми» в количестве 20 человек, из них 11 водолазов, также 5 спасателей регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, из них 4 водолаза и 20 человек местных жителей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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Сейчас спасатели транспортируют тело до Инты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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