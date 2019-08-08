«Нашествие лисят». В Коми бесстрашные детеныши выбегают к людям
Обитатели соцсетей сообщают о «нашествии» лисят: в разных частях Коми пушистики становятся главными героями видео, которые набирают десятки тысяч просмотров.
31 июля в десяти километрах от Усогорска Удорского района Коми Василий Гнётов запечатлел милого лисенка, он угостил малыша печеньем и поехал дальше. 1 августа недалеко от Печоры люди сняли на видео другого пугливого детеныша лисы.
Лисенок в Печоре.Видео Натальи Кузьминой/Типичная Печора
По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, по этим кадрам не стоит судить, что лисята — сироты. Вполне возможно, что лисиная нора находится не так далеко от дороги, мама-лиса ушла на охоту, а малыши принялись обследовать близлежащие угодья и вышли на трассу. Специалист порекомендовал ни в коем случае не подкармливать диких животных, не превращать их в «нахлебников». Лучшая тактика – пройти мимо.
Лисенок на Удоре.Видео Василия Гнётова/Удора онлайн
Кстати, не так давно мы писали, что в Объячево Прилузского района Коми местные жители прикормили двух лисят. Малыши каждую ночь приходили к придорожному кафе за вкусностями. На днях одного из дружелюбных зверьков сбила машина. Теперь его осиротевший брат выходит к людям один. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал сыктывкарец Александр Попов, который узнал эту историю от местных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU