«Нашествие лисят». В Коми бесстрашные детеныши выбегают к людям

Обитатели соцсетей сообщают о «нашествии» лисят: в разных частях Коми пушистики становятся главными героями видео, которые набирают десятки тысяч просмотров.

31 июля в десяти километрах от Усогорска Удорского района Коми Василий Гнётов запечатлел милого лисенка, он угостил малыша печеньем и поехал дальше. 1 августа недалеко от Печоры люди сняли на видео другого пугливого детеныша лисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/724850" frameborder="0"></iframe> Лисенок в Печоре.Видео Натальи Кузьминой/Типичная Печора

По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, по этим кадрам не стоит судить, что лисята — сироты. Вполне возможно, что лисиная нора находится не так далеко от дороги, мама-лиса ушла на охоту, а малыши принялись обследовать близлежащие угодья и вышли на трассу. Специалист порекомендовал ни в коем случае не подкармливать диких животных, не превращать их в «нахлебников». Лучшая тактика – пройти мимо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/724852" frameborder="0"></iframe> Лисенок на Удоре.Видео Василия Гнётова/Удора онлайн

Кстати, не так давно мы писали, что в Объячево Прилузского района Коми местные жители прикормили двух лисят. Малыши каждую ночь приходили к придорожному кафе за вкусностями. На днях одного из дружелюбных зверьков сбила машина. Теперь его осиротевший брат выходит к людям один. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал сыктывкарец Александр Попов, который узнал эту историю от местных жителей.

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