От фестиваля красок до Дня физкультурника: выходные в Сыктывкаре

Лето неумолимо обрывает листки календаря и время для отдыха скоро закончится. Не грустите, лучше загляните в афишу: уик-энд с 9 по 11 августа раздаст сыктывкарцам много возможностей для веселья. Спортсменам везет особенно: на этих выходных пройдут «ЧистоБег» и День физкультурника. Хороши эти выходные и для семейного отдыха: можно вместе с детьми отправиться в Национальную галерею либо в парк на фестиваль красок. За новыми знаниями можно направиться на экскурсию от проекта «Пешком по Усть-Сысольску»: Игорь Бобраков проведет авторскую уличную лекцию.

Игорь Бобраков на одной из экскурсий

ЧТО: В субботу один из постоянных лекторов просветительского проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Игорь Бобраков проведет экскурсию. Эта прогулка будет авторской и получит название «Мой Сыктывкар».

ГДЕ: Сбор возле дома № 113 на Интернациональной улице (ориентир — мемориальная доска Ии Бобраковой).

КОГДА: 10 августа в 12 часов.

Краска состоит из пищевых компонентов, поэтому безопасна

ЧТО: «Rave X. Фестиваль красок» вечеринка под открытым небом, на которой участники будут «расписывать» друг друга, прицельно бросаясь безопасным цветным порошком. Open-air будет сопровождаться выступлениями артистов и розыгрышем призов. Вход на фестиваль свободный.

ГДЕ: Спортивная площадка парка имени С.М. Кирова.

КОГДА: 10 августа с 16 до 20 часов.

ЧТО: Сыктывкар вместе со всей Россией будет отмечать 80-летие Дня физкультурника. В день празднования парк имени С.М. Кирова поделят на 20 зон. Организаторы обещают граффити-площадку, площадки с боями на мечах, йогой и ходьбой на руках, а также силовую зону. Ещё в программе запланированы квест и ориентшоу.

ГДЕ: Парк имени С.М. Кирова.

КОГДА: 11 августа в 10 часов 45 минут.

ЧТО: Национальная галерея Республики Коми предлагает сыктывкарцам отправиться «В музей всей семьей». Участники акции смогут сыграть в гигантский морской бой и дыхательный футбол, пройти квест «Кто живет в саду скульптуры», присоединиться к экскурсии по экспозиции первого биеннале современного искусства и узнать больше о стрит-арте на мастер-классе. Цена билета — 200 рублей.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 11 августа с 12 до 15 часов.

Гости "ЧистоБега" увидят шоу барабанщиков

ЧТО: Экоактивистов в День физкультурника ждет «ЧистоБег» — соревнование по плоггингу, который сочетает бег трусцой со сбором мусора. Участники экозабега могут выбрать либо командный маршрут «Семейный», либо одиночный маршрут «Спортивный». Для участия нужна предварительная регистрация. Те, кто на акции бежать не будет, тоже смогут себя занять: на «ЧистоБеге» будет живая музыка, шоу барабанщиков, мастер-классы для детей, благотворительный фримаркет и сбор вторсырья.

ГДЕ: Парковая зона на улице Славы в Эжве.

КОГДА: 11 августа в 12 часов.

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