2019-08-08T18:30:03+03:00
Общество

От фестиваля красок до Дня физкультурника: выходные в Сыктывкаре

Дайджест событий с 9 по 11 августа
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
С фестиваля красок чистым уйти не получитсяС фестиваля красок чистым уйти не получится
Изменить размер текста:

Лето неумолимо обрывает листки календаря и время для отдыха скоро закончится. Не грустите, лучше загляните в афишу: уик-энд с 9 по 11 августа раздаст сыктывкарцам много возможностей для веселья. Спортсменам везет особенно: на этих выходных пройдут «ЧистоБег» и День физкультурника. Хороши эти выходные и для семейного отдыха: можно вместе с детьми отправиться в Национальную галерею либо в парк на фестиваль красок. За новыми знаниями можно направиться на экскурсию от проекта «Пешком по Усть-Сысольску»: Игорь Бобраков проведет авторскую уличную лекцию.

Игорь Бобраков на одной из экскурсий

Игорь Бобраков на одной из экскурсий

ЧТО: В субботу один из постоянных лекторов просветительского проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Игорь Бобраков проведет экскурсию. Эта прогулка будет авторской и получит название «Мой Сыктывкар».

ГДЕ: Сбор возле дома № 113 на Интернациональной улице (ориентир — мемориальная доска Ии Бобраковой).

КОГДА: 10 августа в 12 часов.

Краска состоит из пищевых компонентов, поэтому безопасна

Краска состоит из пищевых компонентов, поэтому безопасна

ЧТО: «Rave X. Фестиваль красок» вечеринка под открытым небом, на которой участники будут «расписывать» друг друга, прицельно бросаясь безопасным цветным порошком. Open-air будет сопровождаться выступлениями артистов и розыгрышем призов. Вход на фестиваль свободный.

ГДЕ: Спортивная площадка парка имени С.М. Кирова.

КОГДА: 10 августа с 16 до 20 часов.

ЧТО: Сыктывкар вместе со всей Россией будет отмечать 80-летие Дня физкультурника. В день празднования парк имени С.М. Кирова поделят на 20 зон. Организаторы обещают граффити-площадку, площадки с боями на мечах, йогой и ходьбой на руках, а также силовую зону. Ещё в программе запланированы квест и ориентшоу.

ГДЕ: Парк имени С.М. Кирова.

КОГДА: 11 августа в 10 часов 45 минут.

ЧТО: Национальная галерея Республики Коми предлагает сыктывкарцам отправиться «В музей всей семьей». Участники акции смогут сыграть в гигантский морской бой и дыхательный футбол, пройти квест «Кто живет в саду скульптуры», присоединиться к экскурсии по экспозиции первого биеннале современного искусства и узнать больше о стрит-арте на мастер-классе. Цена билета — 200 рублей.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 11 августа с 12 до 15 часов.

Гости "ЧистоБега" увидят шоу барабанщиков

Гости "ЧистоБега" увидят шоу барабанщиков

ЧТО: Экоактивистов в День физкультурника ждет «ЧистоБег» — соревнование по плоггингу, который сочетает бег трусцой со сбором мусора. Участники экозабега могут выбрать либо командный маршрут «Семейный», либо одиночный маршрут «Спортивный». Для участия нужна предварительная регистрация. Те, кто на акции бежать не будет, тоже смогут себя занять: на «ЧистоБеге» будет живая музыка, шоу барабанщиков, мастер-классы для детей, благотворительный фримаркет и сбор вторсырья.

ГДЕ: Парковая зона на улице Славы в Эжве.

КОГДА: 11 августа в 12 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре впервые пройдет "Комикс-марафон

В программе марафона - встречи с представителями комикс-индустрии и фестиваль популярной культуры (подробности)

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша приедет в Сыктывкар Артист проведет в столице Коми творческий вечер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора
Сыктывкарские полицейские задержали вандала, который осквернил Стефановскую площадь
«Роскачество»: МегаФон лучше всех позаботился о своих абонентах
Спортсмен из Коми завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжероллерам в свой день рождения
«Это лето войдет в историю как экстремальное»: синоптики Коми об ужасах погоды и прогнозах на будущее
Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»
Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открыли для движения авто
В Визинге 47-летней даме грозит 5 лет колонии за расцарапанное лицо начальнику районной ГИБДД
В национальном парке «Югыд Ва» умер турист
Сыктывкарский бассейн откроют на три недели раньше срока
В столице Коми начался отопительный сезон для соцобъектов
В Сыктывкаре закрыли городской пляж
Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно
Сыктывкар на сутки остался без воды: график подвоза
Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме
Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды
Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале
В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина
Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве