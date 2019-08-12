"Мои ролики вдохновляют родителей особенных детей": в Коми отец в одиночку воспитывает ребенка-инвалида

Артем Ермолин из села Трусово Усть-Цилемского района вместе со своей дочерью Анастасией уже полтора года ведет блог на YouTube. На их канале один или два раза в месяц появляются ролики, в которых показано, как 17-летняя школьница учится вязать, нарезать овощи, сажать картошку и осваивает другие сферы домашнего быта. Для человека, который впервые попал на канал Артема, эти видео покажутся странными и не информативными. Но поближе познакомившись с Настей, вам станет ясно, что на каждом ролике показана победа, пусть и небольшая. Но победа девочки с аутизмом.

«КП-Коми» пообщалась с Артемом Ермолиным и узнала, зачем он завел видеоблог и как воспитывает особого ребенка в одиночку.

В числе прочих диагнозов аббревиатура РАС (расстройство аутистического спектра. – Ред.) появилась, когда Насте было три года. Но поскольку врачи ничего не объясняли и не было доступа в Интернет, то родители не знали, что у дочери аутизм.

- Думали, что какой-то пустяк, в выписках от врачей было много непонятных формулировок. Что у дочери именно аутизм узнали, когда ей исполнилось пять лет. Но ничего при этом не знали про особенности синдрома. Только когда в доме появился интернет, а ребенку было уже восемь, стало понятно, что из себя представляет диагноз, - поясняет Артем.

Бытовые навыки аутиста. Чему научил дочку. Подогревает и наливает суп..На фоне предыдущих записей с бытовыми навыками Настюши, данный выглядит совсем пустяком. Но для большинства аутистов это не мало.

Он вспоминает, что в детстве Настю показывали врачам и районной, и республиканской больницы, но те, по неопытности, не поставили какого-либо диагноза.

Сейчас Артем Ермолин воспитывает дочь один. После развода с женой, девочка осталась с папой. В настоящий момент он не работает, и все свое время посвящает развитию самостоятельных навыков у Насти, которая окончила шестой класс местной коррекционной школы.

Благодаря отцу девочка сама умеет печь пироги, топить печь, развешивать белье после стирки и многое другое.

Благодаря отцу девочка сама умеет печь пироги, топить печь, развешивать белье после стирки и многое другое. Видеоролики набирают тысячи просмотров, но эти цифры ничего не значат для Артема Ермолина, ведь он завел канал не ради популярности.

- Родители особенных детей смотрят мои ролики и видят, что ребенка с аутизмом можно многому научить. Это их вдохновляет, - уверен житель Трусово.

Девочка камеры не боится. После съемок по несколько раз пересматривает ролики, к которым иногда нужно усиленно готовиться. Например, чтобы снять, как Настя печет манник, пришлось тренироваться не меньше 30 раз. Такие достижения дочки отец связывает с благоприятной деревенской обстановкой.

- Я думаю, у Насти успехи от того, что мы живем в сельской местности. У нас долго была своя лошадка, корова, телята, кролики, собаки и кошки. Постоянно брали ее на сенокос, за грибами. Иппотерапия и прочие природные методы лечения, за которые в городах платят бешеные деньги, были в избытке. Но это только мое мнение. Ведь сама жизнь на селе не означает автоматом, что будет все хорошо. Без наших усилий ничего не получилось бы, - поясняет Артем. - Надо стараться доверять своим особым детям и не бросаться бездумно делать все самим. Не думать, что все бесполезно и ребенок никогда ничего сам не сделает.

В январе Анастасии исполнится 18 лет. После этого семья планирует перебраться в Сыктывкар, так как в городе девочка будет иметь хоть какие-то перспективы на будущее. Через интернет Артем узнал о сыктывкарской тренировочной квартире «Теплый дом», в которой особенные дети учатся жить самостоятельно. Семья побывала в ней этим летом, Насте там понравилось. Посещение «Теплого дома» дало самое главное – общение, которого порой так не хватает девочке в деревне.

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