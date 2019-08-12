2019-08-12T16:58:03+03:00
Общество

Жители Лесозавода о первой частной поликлинике: «Будут принимать врачи-варяги из Санкт-Петербурга»

Мы собрали слухи и попросили региональный Минздрав их прокомментировать
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Осенью в сыктывкарском местечке Лесозавод откроет двери новая поликлиника в отремонтированном здании №29 по улице Школьной. Ее особенность в том, что она будет не государственной, а частной. Это не перестает пугать местных жителей и медперсонал старой поликлиники Лесозавода.

Новое медицинское учреждение заменит обветшавшую поликлинику №2. Среди людей ходят слухи, что средний медперсонал старой поликлиники увольняют, в новом медицинском учреждении вахтами будут работать врачи из Санкт-Петербурга. Кроме всего прочего, в новооткрытом учреждении люди не смогут получить полный спектр необходимых услуг, например сделать УЗИ. Мы собрали слухи и попросили региональный Минздрав их прокомментировать.

- В новой поликлинике будут работать вахтами врачи из Санкт-Петербурга, терапевтов из старой поликлиники в Лесозаводе переводят в поликлинику №1, а медсестер сокращают. Говорят, что в новом учреждении нельзя будет сдать анализы, посетить физиокабинет или сделать УЗИ. Придется ехать на другую часть города, чтобы воспользоваться этими медицинскими услугами. Вы представляете, какие будут очереди, - говорит жительница Лесозавода Елена В.

Минздрав по Коми утверждает обратное - жители Лесозавода не будут обделены ни врачами, ни процедурами, которые останутся для них бесплатными. Ведомство сообщает, что штат поликлиники уже укомплектован на 85%.

- Все сотрудники поликлиники в Лесозаводе имеют возможность перейти на работу в новую поликлинику, - сообщает источник.

Костяк нового центра составят врачи и средний медицинский персонал из филиала №2 поликлиники №3. При этом в больнице действительно будут работать специалисты из Санкт-Петербурга и других городов — это детский кардиолог, детский эндокринолог и уролог-андролог. Правда, трудиться они будут не вахтами, а на постоянной основе — специалистам работодатели предоставят жилье.

Анализы, физиокабинет, УЗИ будут действовать в новой поликлинике, сообщает Минздрав Коми. Наравне с государственными учреждениями центр на улице Школьной предоставит пациентам полный спектр медицинских услуг в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — это прием участковых врачей, узких специалистов, диагностические исследования (УЗИ, рентген, ЭКГ, маммография, лабораторные услуги).

- Также учреждение будет проводить вакцинацию, диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Кроме того, поликлиника обеспечит своим пациентам вызов врача на дом и неотложную медицинскую помощь. Платных услуг она предоставлять не будет, - сказано в официальном ответе на запрос.

По состояния на 7 августа строительные работы закончены на 92% - идет монтаж дверей, оборудования, сборка мебели, установка компьютеров. Ожидаемый срок открытия клиники — сентябрь-октябрь 2019 года после получения лицензии на медицинскую деятельность. Открытием новой поликлиники занимается компания «Медицинская инвестиционная группа». Это не первый проект фирмы - во многих областях России уже успешно функционируют медицинские центры, созданные под началом компании. Все это - в рамках реализации проектов государственного-частного партнерства.

Обращаемся к работникам поликлиники в Лесозаводе. Будем благодарны обратной связи — на самом ли деле перейти в новую поликлинику не составляет труда? Пишите- kp@kpkomi.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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