Путешественник-одиночка пешком дошел до Воркуты из Оренбурга

В Воркуту прибыл путешественник Кирилл Фронюк. В середине июня он пешком отправился из Оренбурга к Северному Ледовитому океану: путешествие проходит в рамках проекта «Большая уральская прогулка». Сегодня Кирилла Фронюка встретили на площади Победы глава городского округа Юрий Долгих и руководитель городской администрации Игорь Гурьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

По словам Кирилла Фронюка, в день он проходит около 20-30 километров. С собой он носит минимум вещей:палатку, немного продуктов, воду, репелленты, одежду. Иногда путешественнику не с кем даже перекинуться словом: бывает так, что за пять дней перехода от одного населенного пункта к другому он не встречает ни одной живой души. В это время Кирилл может полагаться только на себя и спутниковый телефон, где ведется и учет всего путешествия через геолокацию. Через него же можно вызвать и МЧС.

Отдохнув в Воркуте, Кирилл Фронюк отправится дальше к океану. С решением небольших организационных вопросов поможет мэрия.

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