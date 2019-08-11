2019-08-11T16:56:44+03:00
Общество

В Сыктывкаре открыли первый инклюзивный спортивный городок

Пока он единственный в своем роде не только потому, что адаптирован для людей с инвалидностью, но и потому что был создан силами общественников
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Врио мэра Наталья Хозяинова сказала пару слов о важности городкаВрио мэра Наталья Хозяинова сказала пару слов о важности городкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Кировском парке Сыктывкара торжественно открыли спортивный городок с бесплатным Wi-Fi. Пока он единственный в своем роде, так как адаптирован для людей с инвалидностью и создан силами общественников.

В прошлом году в столице Коми общественники Илья Костин и Юлия Посевкина создали «Акселератор городских проектов», чтобы научить горожан развивать свои инициативы, направленные на улучшение городской среды. Благодаря проекту родилась идея адаптивного городка для всех - и спортсменов, и людей с ограниченными возможностями. На его возведение Фонд президентских грантов выделил 150 тысяч рублей, а спонсоры добавили еще 400 тысяч рублей. К проекту подключилась и мэрия, выделив место и подключив объект к освещению.

Сыктывкарская спортсменка Галина Маринцева Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарская спортсменка Галина МаринцеваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В течение лета инклюзивный городок постепенно рос на глазах завсегдатаев парка. В июне и июле установили видеокамеры, поставили информационный стенд, тренажеры, застелили прорезиненную устойчивую поверхность с инициалами Mondi - одного из спонсоров проекта.

- Во-первых, площадка выполнена в соответствии со всеми ГОСТами и нормами. Во-вторых, ее разрабатывали, том числе, с учётом потребностей человека на коляске: предусмотрели высоту скамеек, а также ширину между поручнями на турнике, - отметил руководитель общественной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин.

Новую площадку еще до открытия успели оценить сыктывкарские воркаутеры. Они говорят, что это единственные в городе уличные тренажеры, где есть специальные гимнастические брусья. «Они даже впитывают с рук пот», - рассказал основатель общественного движения воркаута в Сыктывкаре Владислав Семин.

Ребята создали свое общественное движение Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ребята создали свое общественное движениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Таких площадок еще не было в городе. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы люди с ограниченными возможностями и повышенными потребностями активно занимались спортом, - отметила врио мэра Наталья Хозяинова.

Самое главное в том, что новый комплекс поможет людям с ограниченными возможностями заниматься физической культурой благодаря специальному адаптивному спортивному оборудованию. Даже люди с инвалидностью, передвигающиеся на коляске, смогут подтягиваться на брусьях, наряду со всеми. Вот как это делает Михаил Габов на фото.

Михаил Габов оценил спортивные снаряды: «Норм» Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Михаил Габов оценил спортивные снаряды: «Норм»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После торжественных речей сыктывкарские воркаутеры показали высший пилотаж в выполнении немыслимых для большинства трюков. Они рассказали, что быть спортивным могут все, главное - тренировки: ребята занимаются от года до двух лет, но регулярно. На днях они организовали собственное общественное движение при «Акселераторе городских проектов».

Ребята показали сыктывкарцам, что такое воркаут Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ребята показали сыктывкарцам, что такое воркаутФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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