2019-08-11T17:03:32+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые состязались в ходьбе на руках

В среднем, участники соревнований проходили дистанцию за 10 минут
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Турнир получился не только про силу и координацию, но и про волю к победе и умение проигрыватьТурнир получился не только про силу и координацию, но и про волю к победе и умение проигрыватьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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11 августа в Сыктывкаре торжественно отметили День физкультурника, которому в этом году исполняется 80 лет. Организаторы приготовили для гостей и зрителей десятки мероприятий. Пожалуй, самым зрелищным оказался турнир по ходьбе на руках. Сходили на мероприятие и принесли небольшой фоторепортаж.

Организаторами мероприятия выступили два кроссфит-клуба города. Вообще, выбор на ходьбу на руках пал не случайно - красивая стойка на руках и, уж тем более, ходьба на руках - признак высшего пилотажа среди кроссфит-атлетов.

Случайно получались элементы хип-хопа Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Случайно получались элементы хип-хопаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но в соревновании участвовали не только кроссфитеры, но и воркаутеры, акробаты и другие спортивные сыктывкарцы: всего 19 человек, среди них - одна девушка.

Несмотря на ветер и отсутствие солнца, на турнире было жарко Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Несмотря на ветер и отсутствие солнца, на турнире было жаркоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Научиться ходить на руках можно за полгода. Главное - развивать плечевой пояс (например, применять отжимания в стойке на руках) и координацию, - рассказал один из организаторов мероприятия Роман Гончар.

Участники испытали себя на выносливость Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Участники испытали себя на выносливостьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Участники должны были пройти 100 метров на руках маленькими 5-метровыми отрезками, которые выделили красно-белыми лентами. Если спортсмен упал на середине отрезка, то следовало вернуться назад. Некоторые падали несколько раз, прежде чем достигали нового отрезка, так что турнир получился не только про силу и координацию, но и про волю к победе и умение проигрывать.

Ходьба на руках - это совсем не просто Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ходьба на руках - это совсем не простоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После пройденного пути спортсмены делились впечатлениями - адски затекают запястья. Неровная поверхность и ветер тоже не способствует скорости. Прошедшие полосу делились мудростью - первые 50 метров можно пройти быстро, преодолевая несколько отрезков за раз. Вторую половину пути стоит больше отдыхать, массировать усталые руки и проходить не больше одного 5-метрового отрезка.

В соревновании участвовали и кроссфитеры, и воркаутеры и акробаты Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В соревновании участвовали и кроссфитеры, и воркаутеры и акробатыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Марина Некипелова - единственная девушка, которая рискнула пройти на руках. Раньше она занималась акробатикой, поэтому стойка на руках у нее получилась самой художественной по сравнению с другими участниками соревнования. В отличие от мужчин, спортсменке разрешили пройти не 100, а 50 метров.

Ирина Некипелова - единственная девушка- участница Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ирина Некипелова - единственная девушка- участницаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самое сложное - удержать равновесие Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самое сложное - удержать равновесиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В среднем, участники соревнований проходили дистанцию за 10 минут. Самым быстрым в ходьбе на руках оказался Дмитрий Жангуров, он прошел 100 метров за рекордные 3 минуты и 9 секунд. Болельщики шутили, что мужчина на руках ходит также уверенно, как и на ногах. На самом деле со стороны казалось, что мужчина не прилагает особых усилий, преодолевая отрезок за отрезком. Все дело в тренировках, спортсмен уже 4 года занимается активно кроссфитом.

Самый быстрый - Дмитрий Жангуров Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самый быстрый - Дмитрий ЖангуровФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В кроссфите часто встречается ходьба на руках, на тренировках мы активно практикуем этот элемент. Половина успеха - это правильная постановка рук и, конечно, багаж тренировок. У многих болят кисти рук с непривычки, - рассказал мужчина.

Победители получили ценные призы - спортивное питание, которое в жизни спортивного человека занимает не последнее место. Остальные участники - крутые воспоминания и затекшие запястья.

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«Сушка - это страшно», - думаете вы. А вот Лилия Терлецкая считает иначе. В интервью порталу КП она рассказала о том, как спортсменки урезают калории и почему в день соревнований ничего не пьют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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