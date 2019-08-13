2019-08-13T11:23:32+03:00
Общество

Совет молодых специалистов «Яреганефти» признан лучшим в ЛУКОЙЛ-Коми

В Усинске прошел первый форум молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми «Энергия молодости».
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Конкурсная комиссия оценивала работу советов молодых специалистов по их участию в научной, профессиональной, спортивной, культурно-массовой и социальной деятельности.Конкурсная комиссия оценивала работу советов молодых специалистов по их участию в научной, профессиональной, спортивной, культурно-массовой и социальной деятельности.
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В Усинске завершился первый форум молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми «Энергия молодости». Участие в нем приняли команды советов молодых специалистов (СМС) из всех структурных подразделений.

На протяжении трех дней представители территориальных производственных предприятий «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», нефтешахтного предприятия «Яреганефть» и Усинского газоперерабатывающего завода старались доказать, что именно их СМС по итогам года должен стать лучшим. Конкурсная комиссия оценивала работу советов по множеству показателей: их участие в научной, профессиональной, спортивной, культурно-массовой, информационно-аналитической и социальной деятельности. Также важных баллов в копилку команд могли добавить и выступление председателя каждого СМС на семинаре-совещании с презентацией по итогам работы всего года.

Семинар-совещание, открывший форум, позволил вместе с руководством предприятия обсудить актуальные вопросы молодежной политики ЛУКОЙЛ-Коми, направления деятельности СМС, их участие в общественной жизни предприятия и муниципалитетов, развитие системы наставничества. Участником дискуссии стал заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по управлению персоналом Александр Костылев.

Яркое выступление председателя совета молодых специалистов на конкурсе также могло добавить баллов своей команде..

Яркое выступление председателя совета молодых специалистов на конкурсе также могло добавить баллов своей команде..

Для лукойловской молодежи также организовали туристический слет и интеллектуальную игру в формате «Что? Где? Когда?». Финалом форума стал концерт и торжественная церемония награждения лучших молодых специалистов и лучшего СМС ЛУКОЙЛ-Коми. По итогам работы за 2018-й и первую половину 2019 года лучшим советом молодых специалистов признана дружная команда НШПП «Яреганефть». Ряд молодых форумчан отметили в специальных номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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