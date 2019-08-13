Совет молодых специалистов «Яреганефти» признан лучшим в ЛУКОЙЛ-Коми

В Усинске завершился первый форум молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми «Энергия молодости». Участие в нем приняли команды советов молодых специалистов (СМС) из всех структурных подразделений.

На протяжении трех дней представители территориальных производственных предприятий «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», нефтешахтного предприятия «Яреганефть» и Усинского газоперерабатывающего завода старались доказать, что именно их СМС по итогам года должен стать лучшим. Конкурсная комиссия оценивала работу советов по множеству показателей: их участие в научной, профессиональной, спортивной, культурно-массовой, информационно-аналитической и социальной деятельности. Также важных баллов в копилку команд могли добавить и выступление председателя каждого СМС на семинаре-совещании с презентацией по итогам работы всего года.

Семинар-совещание, открывший форум, позволил вместе с руководством предприятия обсудить актуальные вопросы молодежной политики ЛУКОЙЛ-Коми, направления деятельности СМС, их участие в общественной жизни предприятия и муниципалитетов, развитие системы наставничества. Участником дискуссии стал заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по управлению персоналом Александр Костылев.

Яркое выступление председателя совета молодых специалистов на конкурсе также могло добавить баллов своей команде..

Для лукойловской молодежи также организовали туристический слет и интеллектуальную игру в формате «Что? Где? Когда?». Финалом форума стал концерт и торжественная церемония награждения лучших молодых специалистов и лучшего СМС ЛУКОЙЛ-Коми. По итогам работы за 2018-й и первую половину 2019 года лучшим советом молодых специалистов признана дружная команда НШПП «Яреганефть». Ряд молодых форумчан отметили в специальных номинациях.