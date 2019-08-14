2019-08-14T10:16:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре появилась карта детских площадок города

Любой житель города может ее дополнить
Ольга СОЛОВЕЙ
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Все детски площадки города - на одной карте.Все детски площадки города - на одной карте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Теперь родители сыктывкарских детей могут не метаться в поисках игровых площадок для своих чад. Всю информацию можно найти в два клика в интернете. Общественная организация «Совет отцов» создала онлайн-карту детских площадок города, которую может дополнить любой желающий.

- Детские площадки – места, где наши с вами дети проводят свое время и хочется максимально обезопасить их. На протяжении последних лет мы вложили немало сил в ремонты площадок по городу Сыктывкар, но понимаем, что все отремонтировать невозможно своими силами. Мы решили составить карту таких площадок, каждый может посмотреть на состояние площадок вокруг своего дома. Вдруг есть лишняя банка краски или пара досок, тут можно найти им применение, - отмечают инициаторы проекта.

На карте еще осталось много не охваченных мест города. Координаторы площадки и ее фотографии можно прислать на почту 11pap@inbox.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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