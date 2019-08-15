Хвостатые чемпионы: в Сыктывкаре пройдет всепородная выставка собак

В Сыктывкаре состоится выставка собак «Кубок Севера - 2019». На четвероногих можно будет полюбоваться в воскресенье, 1 сентября, в местечке Лесозавод.

Мероприятие, которое организует сыктывкарский филиал «Союза кинологических организаций России», пройдет на площадке перед спортивной школой по футболу (Школьная, 13) с 9:00 до 15:00.

- У нас подобные выставки не так часто проходят, раз в году, поэтому для всех владельцев собак — это настоящий праздник, - отметил заместитель руководителя местного филиала «Союза Кинологических Организация России» Алексей Питиримов.

Ожидается, что участие в выставке примет не менее 100 четвероногих красавцев со всей республики и близлежащих областей. Желание участвовать в «Кубке Севера» изъявили владельцы собак из Кировской и Архангельской областей, а также Пермского края. Пушистых будет оценивать судья международной категории Лариса Малачева, которая приедет из Ярославля.

Особенность выставки в том, что оно всепородная — зрители могут полюбоваться на представителей миниатюрных и крупных пород. Все собаки подразделяются не только по породам, но и по возрасту, то есть делятся на классы — бебики, юниоры, ветераны.

В конце мероприятия зрителей ждет зрелищный конкурс - «Ребенок и собака», «Конкурс костюмов» и «Лучшая собака выставки». По итогам среди всех участников всех пород будет выбрана лучшая собака «Кубка Севера» . Обладатель титула получит главный приз - гироскутер.

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