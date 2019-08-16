На выходных в Коми потеплеет

Уже в ночь на пятницу территория республики попадет под влияние циклона, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток. В течение ночи и дня пройдут дожди разной интенсивности, местами ожидаются грозы, ливни, усиление ветра до 14-19 м/с. При этом будет довольно тепло, днем — 17...22С, сообщает Коми ЦГМС.

По мере продвижения циклона на северо-восток, погода будет улучшаться. В субботу уже дождей станет меньше и они примут локальный характер, но еще не исключены и грозы. В воскресенье на фоне роста атмосферного давления небольшие дожди пройдут лишь в Заполярье и на крайнем юге. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 6...11С, днем на большей части территории — 18...23С, и только на крайнем северо-востоке будет не выше 15С.

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