Коми ВДНХ-2019: новейшие технологии и успехи фермеров

Вчера в Сыктывкаре прошла выставка «Достояние Севера». Четвертый Коми ВДНХ собрал на одной площадке в ТРЦ «Июнь» достижения как крупных компаний, так и индивидуальных предпринимателей из разных муниципалитетов. «Комсомольская правда-Коми» обошла выставку с фотоаппаратом в руках.

Сразу на четырех сценах шли музыкальные и спортивные выступленияФото: Дарья ЮДИНА

Четвертое «Коми ВДНХ» удивляло гостей масштабами. Творческие номера и конкурсы шли сразу на четырех сценах одновременно: посетителей развлекали песнями, танцами и показательными выступлениями спортсменов.

Бизнесмены бесплатно угощали посетителей едойФото: Дарья ЮДИНА

Кроме масштабов, в этот раз Коми ВДНХ запомнился гостям щедростью бизнеса. Представители разных по профилю предприятий угощали гостей бесплатной выпечкой, мясом, ягодами.

На ВДНХ было много площадок, связанных с технологиямиФото: Дарья ЮДИНА

Другие участники выставки сделали ставку на технологии: так, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж предлагал посетителям сконструировать робота. Предприниматель Николай Филенко из Инты прямо на месте показывал интересующимся людям, как работают его станки с числовым программным управлением. Интинец сам сконструировал станки и написал для них программы.

УФСИН представил свою продукциюФото: Дарья ЮДИНА

Государственные учреждения также нашли, чем зацепить посетителей. Республиканский УФСИН рассказывал сыктывкарцам о продукции, которую создают заключенные. Она пользуется спросом: мужчины, например, охотно покупают шахматы.

Усинск представил символы города в виде забавных шляпФото: Дарья ЮДИНА

Часть выставки заняли районы и города республики. Муниципалитеты было легко опознать: так, одно из мест в «торговом ряду» Усинска заняли девушки с занимательными головными уборами в виде визитных карточек города. Из Вуктыла на ВДНХ привезли африканских клариевых сомов и перепелиные яйца гордость фермерского хозяйства Вячеслава Муравьева. Прилузье отправило кроликов и вырезанные из дерева настольные игры, например, новус — морской бильярд.

Из Прилузья прислали кроликаФото: Дарья ЮДИНА

Многие районы предлагали познакомиться не только с товарами, но и событиями. Жители Троицко-Печорского района посвятили свое место на выставке экологическому арт-фестивалю «Сено» и устроили для зрителей мастер-класс по созданию игрушки из сухой травы. Некоторые участники выставки темой своих стендов сделали не товары и события, а услуги. Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН заманивал горожан в свой музей с помощью челябинского метеорита: гости могли поддержать его кусок в руках, а за сведениями о нем предлагали обратиться уже к экскурсоводу.

Троицко-Печорский район рассказывал посетителям о арт-фестивале "Сено"Фото: Дарья ЮДИНА

Коми ВДНХ — часть событий, приуроченных к празднованию 98-летия республики. Жителей республики ждет ещё много мероприятий, в том числе — концерт «Хора Турецкого», на котором артисты устроят народное караоке.

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