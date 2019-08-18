2019-08-18T18:29:53+03:00
Общество

В Коми отремонтируют мост через Вычегду за 427 миллионов

Он расположен на дороге, ведущей в Нарьян-Мар
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В этом году Коми получит 211,1 миллиона рублей из федерального бюджетаВ этом году Коми получит 211,1 миллиона рублей из федерального бюджетаФото: Яндекс
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В Коми за 427 миллионов рублей отремонтируют мост через Вычегду, расположенный на трассе, соединяющий Сыктывкар и Нарьян-Мар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Коми.

Этот мост расположен на 43-м километре трассы Сыктывкар – УхтаПечораУсинск – Нарьян-Мар, неподалеку от деревни Малая Слуда. В этом году Коми получит 211,1 миллиона рублей из федерального бюджета.

Мост будут ремонтировать в течение трех лет. Там запланировано переустройство проезжей части и тротуаров, а также защита пролетных строений от коррозии металл. На мосту собираются заменить деформационные швы, отремонтировать пролетные строений и опоры, укрепить конусы, отремонтировать металлических конструкций, а также установить наружное освещение и судовую сигнализацию.

Деньги на мост будут выделять и в последующие два года, однако о конкретных суммах пока не сообщается. Аукцион по выбору подрядчика будет объявлен 30 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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