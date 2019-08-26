Как Республика Коми готовится к зиме

На совещании с Президиумом Правительства Республики Коми с докладом выступил министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев. Он рассказал, как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

По состоянию на 21 августа из 385 коммунальных котельных республики 328 готовы к работе в отопительный период. Ремонт, испытания и промывка тепловых сетей выполнены на 97 процентов. Водопроводные сети подготовлены на 90 процентов, канализационные на 84 процента.

Также в республике заменили 33,95 километров ветхих тепловых сетей (86 процентов от плана), 27,53 километра старых водопроводных сетей (67 процентов от плана) и 10,32 километра ветхих канализационных сетей (62 процента от плана).

В отдельных муниципалитетах ЖКХ службы отстают от плановых показателей плана подготовки к зиме. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, более поздним завершением предыдущего отопительного периода, а также с железнодорожной аварией, произошедшей 22 июля на станции Керки. Тем не менее, главы муниципалитетов рапортуют, что подготовка к зиме в их населенных пунктах завершится вовремя.

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