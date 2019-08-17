В Сыктывкаре машины будут ездить по Стефановской площади

Из-за ремонта дорог в Сыктывкаре Стефановскую площадь откроют для движения автомобилей. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Обычно по Стефановской площади ехать запрещено, однако сейчас властям пришлось это решение отменить. Это связано с тем, что на улицах Советской и Первомайской ремонтируют дороги.

Однако во время празднования Дня Республики движение по улице Ленина через Стефановскую площадь перекроют. Ограничения начали действовать с 20.00 часов 16 августа. Движение будет перекрыто до 20.00 часов 18 августа. Кроме того, транспорт не будет ездить по Стефановской площади с 20.00 часов 20 августа до 6.00 часов 23 августа.

Ранее Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открывали для движения автомобилей. Причиной тому стали аварийные работы на всей ширине улицы Советской от пересечения с Бабушкина до улицы Коммунистической.