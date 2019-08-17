2019-08-17T17:44:29+03:00
Общество

Население Коми сократилось на полпроцента

Естественная убыль возросла в полтора раза
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При этом в регионе снизилась смертностьПри этом в регионе снизилась смертностьФото: из официальной группы Вконтакте администрации Воркуты.
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В первой половине 2019 года смертность превысила рождаемость, население региона сократилось на 0,5%. Об этом сообщает издание Комистат.

По состоянию на 1 июля в Коми постоянно проживало 826,1 тысячи человек. Население республики уменьшилось на 4,2 тысячи человек, или на 0,5%. Наибольшими темпами количество людей сокращается в городах. Республику покинули 3 тысячи человек. Это на 14,1% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. В основном люди уезжают в Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Естественная убыль (превышение числа умерших над числом родившихся) за первые шесть месяцев года составила 1125 человек. Это в 1,4 раза больше, чем в первой половине 2018 года. За это время в Коми родилось 3865 человек, в первой половине прошлого года показатель был больше на 393. В регионе умерло 4990 человек, что на 42 человека меньше, чем за первое полугодие 2018 года. В большинстве случаев смерть наступила из-за заболеваний кровообращения, новообразований и внешних причин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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