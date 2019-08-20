Экологический эксперимент: где в Сыктывкаре можно налить кофе в свою кружку

В этом году до Коми добралось международное движение «My cup, please» - «В мою кружку, пожалуйста». Экологически просвещенные жители Сыктывкара все чаще в кофейнях просят налить напиток не в одноразовые неперерабатываемые стаканчики, а в свою кружку. Журналист «КП-Коми» прошлась по самым известным городским кофейням и узнала, готовы ли бариста обслуживать клиентов со своей тарой.

Перед экспериментом думалось, что работники кофеен будут смотреть на человека со своей кружкой, как на чудака. Я настроилась отстаивать свою позицию, приготовив пламенную речь о вреде одноразовых стаканчиков. Дело в том, что большинство бумажных стаканов для кофе покрыты изнутри тонким слоем пластика. Отделить его от бумаги невозможно, а значит одноразовый стакан не поддается вторичной переработке. Масштабы беды огромны – ежегодно миллиарды использованной посуды оказываются на свалках, где она разлагается не меньше 50 лет.

Coffee Like тоже нальют кофе в свою кружку без лишних вопросовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Признаюсь, пламенная речь мне ни разу не пригодилась. Бариста «Кофе Смайл», услышав просьбу налить кофе в свою кружку, на первый взгляд удивился: «А кружка-то ваша где?» Достала из закромов сумки термососуд, протянула ему и через пять минут без лишних вопросов получила горячий напиток и конфетку в придачу. Кофевар отметил, что я не единственная последовательница этого движения в Сыктывкаре. Как минимум один из 100 покупателей просит его налить напиток в свою кружку.

В McDonalds удивились просьбе налить кофе в свою таруФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Как все просто» - удивилась я и направилась в McDonald's. Там, услышав мою просьбу, кассир завис на несколько секунд, а потом изрек: «Не уверен, что так можно». Молодой человек обратился к руководителю смены, но ее моя просьба не обескуражила. Она без вопросов взяла кружку и на моих глазах сделала капучино.

В кофейне Nordic Coffee просьба налить кофе в свою чашку не вызвала такого страха, как в McDonald's. Перед тем как налить напиток, мой стакан для стерильности обдали кипятком. Бариста отметила, что такие просьбы в последнее время — не редкость. Компания даже предлагает свои термокружки, чтобы посетители отвыкали от одноразовых стаканчиков.

В Nordic любят экологичных кофемановФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Закаленная в покупке кофе в свою тару я уверенно протягивала термокружку в «Додо» и «Кофе Лайк». Там моя просьба не вызывала ни удивления, ни лишних вопросов. В итоге, из пяти кофеен ни в одной из них не отказались налить кофе в свою чашку.

В «Додо пицца» без лишних вопросов налили капучино в кружку клиентаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако руководитель экологического проекта Сыктывкара «Есо-Time» Ольга Одиненко уточнила, что отказы все же случаются. «Кофейни по закону могут отказать, ссылаясь на внутренние стандарты. Но стоит знать, что наливать кофе в чистую тару потребителя не запрещено СанПином», - отметила она.

Со временем дискомфорт покупать кофе в свою тару прошел. Однако гуляя по Сыктывкару со своей кружкой, встречала недоуменные взгляды прохожих – они смотрели на меня с металлическим стаканом в руках, как на чудака. Подумалось, что покупать напиток в свою тару — пока не модно в Коми. Хорошо, что мода — понятие изменчивое.

Справка «КП-Коми»

Международное движение «My сup, please» («Кофе в мою кружку, пожалуйста») пришло в Коми недавно. В апреле группа экологически сознательных граждан «Есо-Time» стали представителями движения в Сыктывкаре. Они обращают внимание заведений, что кофе в свою чашку — это прогрессивно и экологично. Однако только одно кафе - «Счастье здесь» - под влиянием экологистов делает скидку, если человек покупает напиток в свою тару.

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