2019-08-20T14:31:06+03:00
Общество

В Усинске стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников ЛУКОЙЛа

В производственном соревновании участвуют представители нефтегазодобывающих предприятий России и зарубежья.
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На территории деятельности ЛУКОЙЛ-Коми конкурс «Лучший по профессии» проходит уже в третий разНа территории деятельности ЛУКОЙЛ-Коми конкурс «Лучший по профессии» проходит уже в третий раз
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Сегодня в Усинске состоялось открытие конкурса профессионального мастерства среди работников ЛУКОЙЛа. В нем участвуют лучшие представители нефтегазодобывающих предприятий компании из разных регионов России и зарубежья. Среди команд-участницы - ЛУКОЙЛ-Коми, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть и ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани.

Участников конкурса приветствовали начальник департамента добычи нефти и газа Компании «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и глава муниципального образования – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев.

В конкурсе приехали команды ЛУКОЙЛ-Коми, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть и ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани.

В конкурсе приехали команды ЛУКОЙЛ-Коми, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть и ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани.

Азат Хабибуллин в своем приветственном слове подчеркнул:

– Здесь собрались лучшие специалисты, поэтому борьба ожидается напряженной. Но, уверен, что в дни соревнований участники конкурса подтвердят: ЛУКОЙЛ – это единая команда. И пусть победит сильнейший!

Александр Голованев, в частности, отметил, что на территории деятельности ЛУКОЙЛ-Коми конкурс «Лучший по профессии» проходит уже в третий раз, и при этом коллективу вдвойне приятно принимать лучших нефтяников компании в дни празднования 90-летия нефтяной промышленности Республики Коми.

– В этот год, юбилейный и для города Усинска, рад приветствовать участников конкурса на нашей земле. Новых профессиональных успехов, достижений, открытий! – пожелал участникам Николай Такаев.

Сегодня в рамках конкурса проходит теоретическая часть: участники демонстрируют свои знания производственных процессов, промышленной безопасности и других вопросов. В конкурсе участвуют 46 профессионалов, представляющих основные профессии в отрасли. Это оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист технологических насосов, электромонтер, электрогазосварщик, машинист компрессорных установок.

В первый день конкурса демонстрируют знание производственных процессов и промышленной безопасности.

В первый день конкурса демонстрируют знание производственных процессов и промышленной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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