2019-08-20T14:49:28+03:00
Общество

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Сотовый оператор в лидерах по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных.
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Исследование скорости интернета проводилось с помощью сервиса SpeedtestИсследование скорости интернета проводилось с помощью сервиса Speedtest
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Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Показатели скорости загрузки данных у разных мобильных операторов

Показатели скорости загрузки данных у разных мобильных операторов

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

Средняя скорость отдачи данных у мобильных операторов

Средняя скорость отдачи данных у мобильных операторов

Ранее, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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