Врачи рассказали, как холодное лето отразилось на здоровье жителей Коми

Метеорологи Коми отмечают, что лето-2019 стало самым холодным и дождливым за последние 50 лет. За эти три месяца солнце ненадолго задерживалось на территории республики, а в июле некоторые районы и вовсе чуть не ушли под воду. Суровое северное лето отразилось на многих сферах жизни жителей Коми, в том числе, на здоровье.

«КП-Коми» узнала у двух сыктывкарских врачей, как ненастная погода повлияла на физическое состояние северян.

Врач, блогер Сергей Попов.

У людей, как и у всех представителей млекопитающих, при недостатке света снижается выработка многих веществ. Одно из них - витамин D. Помимо формирования и поддержания скелета он еще и участвует в обеспечении status quo организма – поддерживает иммунитет, приводит нервы в порядок и многое другое.

Проблема в том, что вырабатывается витамин D только при свете и с достаточным количеством витамина С в организме. У части людей солярий (ультрафиолет) неплохо стимулирует выработку витамина D. Но только у части. Большинству из нас все же необходим солнечный свет, пусть даже через облака.

Жителям северных территорий с наступлением осени и до весны приходится добираться на работу и возвращаться с нее фактически в темноте. Уличное и офисное освещение не в счет - они искусственные. Поэтому, для борьбы с депрессией во всех ее проявлениях настоятельно рекомендую находить время и возможность прогуляться при дневном свете.

Чтобы получить 400 МЕ витамина, нужно ежедневно съедать 150 г лососины или 900 г трески. Однако, мы редко едим жирную рыбу каждый день и поэтому без солнца не обойтись никак. Чем севернее живет человек, тем важнее для него есть жирную рыбу, яйца, печень и ловить имеющиеся солнечные лучи.

Наверняка возникнет вопрос о витамине D в составе поливитаминных комплексов и специальных препаратов. Да, он в них есть, но, к сожалению, исключительно синтетический. Надеяться только на него я бы не стал, без солнечного света все равно не обойтись.

Детский доктор Денис Железов

Лето в этом году совсем не балует нас погодой. Холодно и сыро. Сухих и теплых дней было не много. Поэтому родители стали задавать много вопросов о том как это отразится на здоровье их деток.

Мы все прекрасно знаем, что для хорошего роста и развития детей нужно побольше свежего воздуха и солнечного света. К сожалению, погода никак не способствовала этому. Но думаю, что сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Уверен, что из-за такого холодного лета детки не будут болеть чаще или сильнее. Тому есть ряд причин.

Многие съездили в теплые края и зарядились солнечным светом на юге. Некоторые детки провели лето у бабушек и дедушек в деревне, им ни что не мешало вдоволь гулять на свежем воздухе. Правильное питание и режим дня, которые родители наверняка придерживались, никак не зависели от погоды. Но их соблюдение хорошо укрепляет организм перед осенне-зимнем периодом.

Таким образом, нет повода говорить о том, что холодное и дождливое лето стане причиной слабого иммунитета и частых болезней наших детей. Ради интереса я проводил опрос в соцсетях по поводу того, чаще детки болели этим летом или нет. По ответам стало понятно, что от погоды не сильно что-то зависит. Поэтому не стоит расстраиваться по поводу плохой погоды.

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