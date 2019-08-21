День Республики Коми 2019: афиша праздника

Уже сегодня вечером в Сыктывкаре начнутся гуляния, посвященные 98-летию Республики Коми. Чтобы вы не пропустили все самое инетерсное, "КП-Коми" собрала для вас праздничную афишу.

21 августа

Что: Выступление группы «Хор Турецкого»

Во сколько: 20:00

22 августа

Что: Автосалоны города представят автомобили ведущих производителей, а на аллеях вдоль улицы Ленина и зеленой зоне (ближе к Колледжу искусств) пройдет ярмарка хенд-мейда «Феерия творчества».

Во сколько: 12:00-16:00

Что: Праздничная торговля и фудкорт зона, где будут представлены шашлыки, выпечка, чай, кофе, прохладительные напитки, игрушки, сувениры, сладкая вата.

Во сколько: 10:00- 18:00

Площадка «под часами»

Что: Программа для любителей здорового образа жизни «Будь здоров»

Во сколько: 13:00 – 18:00

Кировский парк

Что: Фестиваль семейного отдыха «Моя Республика - моя семья».

Во сколько: 11:00-17:00

В течение дня парк станет площадкой для семейного отдыха. Программа фестиваля рассчитана на участие всех возрастных категорий сыктывкарцев, каждый найдет занятие по интересам: настольные, подвижные, интеллектуальные игры, семейные спортивно-туристические квесты, мастер-классы, интерактивные программы и анимация для детей, концертные программы с участием лучших музыкальных и творческих коллективов Сыктывкара.

Национальная галерея Республики Коми

Что: день открытых дверей и ART-Медитация.

В рамках дня открытых дверей жители и гости столицы смогут ознакомиться с временной и постоянной экспозицией Национальной галереи Республики Коми. В полдень пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции — «Русское искусство XVII-XX вв.». Во второй половине дня на временной экспозиции I биеннале современного искусства «Aрт-коллаборации. Синтез искусств» состоится авторская экскурсия сотрудницы Национальной галереи Республики Коми — Анны Мишуринской «Город и человек», и тематическая экскурсия «Современное искусство петербургских художников».

Уже традиционно, в четверг, состоится ART-практика. На ART-медитации участники смогут попробовать свои силы в медитативном рисовании дзен-графики от участницы объединения «Земляничный ART» — Веры Русановой. Посетить второе занятие школы «Стоп.Стресс» от Людмилы Бартоломей». Выбрать мастер-класс по интересам — эбру или флуоресцентная живопись. Закончится вечер авторской «Relax-экскурсией»от сотрудницы Национальной галереи Республики Коми — Валерии Рябец.

Во сколько: с 12:00 до 18:00

Национальный музей Республики Коми

- Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2.

Что: акция «Чери лун. Рыбный день».

Гости музея узнают, какую рыбу можно поймать в наших реках и озерах, как с помощью морды, остроги и вентеря добыть себе вкусный обед. Поиграют в старинные игры: «Рыбалка», «Ловись, рыбка», «Тыв» (Невод) и смастерят открытку «Большая рыба» в технике фроттаж.

Во сколько: 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00

- Отдел истории, ул. Ленина, 57.

Что: фотоквест «Театр в городе»

Маршрут ФотоКвеста «Театр в городе» пройдёт по центру Сыктывкара и объединит четыре знаковых мест города – отдел истории музея Национального музея Республики Коми, Государственный академический театр драмы имени В.А. Савина, бывший дом купцов Сухановых, Парк культуры и отдыха имени Кирова. Задача участников ФотоКвеста – пройти все точки маршрута и сделать в каждой из них наиболее оригинальные фотографии в соответствии с заданием и выложить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #museumkomi. Фотографии, набравшие наибольшее количество лайков определят команду-победителя ФотоКвеста. Победителей ждут памятные призы.

Во сколько: 12.00-16.00

Что: акция «День открытых дверей»

Выставки:

- «Парк советского периода». К 85-летию со дня открытия парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

- «Три переправы Николая Оплеснина».

- «Хунды-мунды. Экспедиция в СтарыйДом».

Во сколько: 12.00-19.00

- Дом-музей И.П.Морозова, ул. Кирова, 32.

Во сколько: с 12:00 до 19:00

Что: мероприятие «Край наш милый …»

В увлекательном путешествии по залам музея участники узнают об истории создания шести книг, у каждой из которых своя судьба. Посетители познакомятся с уникальным экспонатом - рукописной книгой Ивана Рассыхаева, проиллюстрированной автором; рассмотрят книгу из личной библиотеки первого коми поэта Ивана Куратова, которая лишь по счастливой случайности не сгорела во время пожара; узнают, как сборник стихов Анания Размыслова «спас» жизнь поэту-фронтовику; выяснят, почему у коми писателя и ученого Каллистрата Жакова такое необычное имя; познакомятся с первыми книгами народных писателей РК Геннадия Юшкова и Владимира Тимина.

Во сколько: 12.00, 14.00, 16.00

Что: Презентация книг коми писателей : Елены Афанасьевой «Кутш» (Беркут), Алёны Шомысовой «К чильлы козин» (Гостинец зайчику), Анастасии Сукгоевой «Цветущий ёжик».

Во сколько: 12:00

Что: Концертная программа с участием ансамблей «Мича гуд к» и «Исерга».

Во сколько: 15:00

Что: роспись на камнях «Клевый улов»

Во сколько: 14.00-16.00

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