2019-08-23T17:12:17+03:00
Общество

Кинологи УФСИН Коми показали щенков, которых возьмут на службу

В начале июля в ИК №31 ощенилась овчарка по Хурма. Она произвела на свет 9 здоровых малышей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Девять маленьких овчарок уже проходят дрессировкуДевять маленьких овчарок уже проходят дрессировку
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Кинологическая служба УФСИН получила свежее пополнение: в племенном питомнике служебного собаководства ИК № 31 в начале июля ощенилась немецкая овчарка по кличке Хурма. Всего на свет появилось 9 замечательных здоровых щенков, пишет пресс-служба УФСИН России по Коми.

- За месяц щенки значительно подросли, научились самостоятельно принимать пищу, – рассказывает начальник племенного питомника Ксения Ярвепер. – В будущем они должны стать сильными, надежными и верными товарищами для своих напарников, поэтому уже сейчас, едва успев встать на лапы, уже начинают осваивать азы дрессировки.

Щенков в питомнике будут держать самое большее до трёхмесячного возраста. За это время с ними будут работать по специальному плану дрессировки, в котором все мероприятия расписаны понедельно. После получения первоначальных навыков и тестирования щенков отправят в исправительные учреждения для дальнейшей службы и обучения по определенной специализации. Там кинологи окончательно определят, кто будет розыскной (патрульно-розыскной) или специальной собакой.

– Сейчас мы ждем щенков от еще одной собаки – по кличке «Фиджи». Она также породы немецкая овчарка. Сейчас за ней ведется постоянное наблюдение, особое кормление и уход, что позволит нам в конце сентября получить новый, здоровый и не менее долгожданный помет, – отметила начальник питомника. По словам Ксении Ярвепер на этот год запланированы вязки еще двух собак, которые смогут родить щенков уже в конце 2019 – начале 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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