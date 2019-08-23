«Это не имеет ничего общего с патриотизмом»: сыктывкарцы о новом арт-объекте в центре города

На перекрестке улицы Бабушкина с Интернациональной в Сыктывкаре на днях установили арт-объект — из покрашенных камней выложили флаги России и Коми. Горожанам задумка не понравилась, о чем они честно сообщают в соцсетях.

Арт-объект, который установили в двух шагах от приемной партии «Единая Россия» представляет из себя два флага — Коми и России.

— Зачем устраивать такие «артобъекты», которые больше напоминают какую-то заплатку, совершенно не понятно. Такое благоустройство выглядит также по-дурацки, как и лебеди из покрышек. И, конечно, такой объект не имеет ничего общего с патриотизмом, - поделился своей точкой зрения сыктывкарец Анатолий Кораблев.

Задумку авторов арт-объекта не оценили многие сыктывкарцы. Флаги расположены прямо на пешеходном переходе, поэтому спешащие по делам горожане без злого умысла то и дело наступают на символы государственности. За несколько дней разноцветный щебень уже начал перемешиваться.

- Конечно, на камнях будет скапливаться грязь и, наверное, уже осенью они будут мало похожи на флаги, - подытожил свои наблюдения Анатолий Кораблев.

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