2019-08-24T11:57:14+03:00
Общество

Самолет прилетел из Москвы в Ухту только со второй попытки

Чтобы не рисковать жизнями пассажиров, пилот развернул авиалайнер и вернулся в столицу
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Оба раза самолет сел благополучноОба раза самолет сел благополучноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Москвы, смог добраться до Ухты только со второго раза. Пилот решил вернуться, чтобы не рисковать.

Воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково и отправился в Коми. В небе пилот заметил, что сработал индикатор неубранного положения закрылков. Чтобы не рисковать жизнями пассажиров, экипаж развернул самолет. Авиалайнер приземлился в Москве.

Как передает агентство РИА Новости, посадка прошла в штатном режиме. В авиакомпании заявили, что самолет исправен, однако, согласно правилам, заменили его. В итоге пассажиры вылетели из Москвы в 19.20 и попали в Ухту в 21.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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