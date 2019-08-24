Самолет прилетел из Москвы в Ухту только со второй попытки

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Москвы, смог добраться до Ухты только со второго раза. Пилот решил вернуться, чтобы не рисковать.

Воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково и отправился в Коми. В небе пилот заметил, что сработал индикатор неубранного положения закрылков. Чтобы не рисковать жизнями пассажиров, экипаж развернул самолет. Авиалайнер приземлился в Москве.

Как передает агентство РИА Новости, посадка прошла в штатном режиме. В авиакомпании заявили, что самолет исправен, однако, согласно правилам, заменили его. В итоге пассажиры вылетели из Москвы в 19.20 и попали в Ухту в 21.10.

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