2019-08-27T11:51:34+03:00
Общество

В Анапе погиб студент-иностранец, учившийся в ухтинском университете

Ему было 26 лет
Дарья ЮДИНА
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В Анапе утонул студент-нигериец, учившийся в ухтинском университете. Фото пресс-службы УГТУВ Анапе утонул студент-нигериец, учившийся в ухтинском университете. Фото пресс-службы УГТУ
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В Анапе погиб гражданин Нигерии, учившийся в Ухтинском государственном техническом университете. Адебанжо Олумиде Михаела отправился отдыхать в южный город, но каникулы закончились трагически: 24 августа он утонул. О его гибели "Комсомольской правде-Коми" сообщила пресс-служба УГТУ.

В ухтинском вузе нигериец учился по специальности "Информационные системы и технологии". На третьем курсе Адебанжо Олумиде Михаела поменял специальность на "Рекламу и связи с общественностью". На момент гибели студенту было 26 лет. До 27-ого дня рождения он не дожил всего месяц.

Администрация университета выражает искренние соболезнования родным и близким Олумиде Михаела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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