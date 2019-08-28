В мэрии Сыктывкара рассказали, кто спрятал сгоревший дом за баннером

Недавно в Сыктывкаре заброшенный дом спрятали за баннером с нарисованными окнами. "Потемкинское" здание высмеяли пользователи интернета, посчитавшие, что так в преддверии Дня республики городская администрация хотела скрыть неприглядные "заброшки" от чужих глаз. Сегодня в мэрии объяснили, что оригинальная идея принадлежала не им.

В мае мы отправили предупреждения всем собственникам ветхих домов. За лето они должны были либо снести здания, либо привести их в порядок. Собственник ветхого дома на улице Карла Маркса решил завесить его баннером. Это, конечно, временная мера. Если собственники не разберутся со своими ветхими зданиями, городская администрация будет решать вопрос по заброшенным домам в суде, объяснила и.о. мэра Наталья Хозяинова.

Также Наталья Хозяинова заявила, что если ветхими домами не займутся собственники, за дело возьмется городская администрация: в крайнем случае здания будут изымать.

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