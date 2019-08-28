Специалисты пояснили, что за зверь бегал на улицах поселка рядом с Сыктывкаром

Сегодня после общегородской планерки и.о. мэра Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами на брифинге. Отвечая на вопросы, муниципальная служащая затронула тему диких зверей, которые стали очень часто выходить к людям в Коми.

— Ко мне поступили обращения из поселка Краснозатонский и Максаковки по поводу диких зверей. Я лично связывалась с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Романом Полшведкиным по каждому звонку. Ведомство принимает по этому поводу свои меры, — сказала Наталья Хозяинова.

На брифинге также зашла речь о животном, которое внешне напомнило жителям поселка Краснозатонский крупного волка и которое сыктывкарец снял на видеорегистратор. И.о. мэра заявила, что специалисты из Минприроды посчитали, что это не волк, а просто большая собака. Эту информацию Наталье Хозяиновой сообщил Роман Полшведкин.

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