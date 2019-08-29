2019-08-29T09:32:44+03:00
Общество

Осенью из Коми отправятся дополнительные поезда на юг

Рейсы запланированы на начало сентября
Ольга СОЛОВЕЙ
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Дополнительную информацию можно узнать на сайте "РЖД".Дополнительную информацию можно узнать на сайте "РЖД".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Для перевозки пассажиров во время "бархатного сезона" назначаются поезда:

№ 570/569 СыктывкарРостов-на-Дону отправлением из Сыктывкара 7 сентября в 18.45, прибытием в Ростов-на-Дону 10 сентября в 3.35;

№ 570/569 Ростов-на-Дону – Воркута отправлением из Ростова-на-Дону 10 сентября в 11.58, прибытием в Воркуту 13 сентября в 14.07;

№ 594/593 Сыктывкар – Анапа отправлением из Сыктывкара 8 сентября в 15.43, прибытием в Анапу 11 сентября в 6.02.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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