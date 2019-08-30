2019-08-30T10:08:09+03:00
Общество

Следственный комитет не стал возбуждать уголовного дела в отношении воркутинского депутата, которого подозревали в интимной связи с несовершеннолетней

Сергей Илларионов намерен подать в суд на лиц, которые распространили эту информацию
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Вчера Сергей Илларионов выложил на своей личной странице в «ВК» видео, в котором рассказал, что приехав с отпуска, он первым делом направился в следственный отдел ВоркутыВчера Сергей Илларионов выложил на своей личной странице в «ВК» видео, в котором рассказал, что приехав с отпуска, он первым делом направился в следственный отдел ВоркутыФото: Олег ЗОЛОТО
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В июле этого года в Сети появилась информация, что одного из депутатов городского совета Воркуты подозревают в интимной связи с воспитанницей детского дома № 18.

Тогда мэр города Игорь Гурьев отметил, что следствие установит все обстоятельства дела. Если депутат действительно окажется виновным, его привлекут к ответственности. Местное управлении СК РФ начало проверку на предмет наличия преступлений по двум статьям уголовного кодекса России — "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Похищение человека".

По информации «Первоисточника» подозреваемым являлся Сергей Илларионов. Депутат прокомментировал ситуацию, назвав ее полным бредом и фейком.

- Мне позвонили и сказали, что против меня возбудили дело о захвате заложника. Сказали, что я кого-то удерживаю, - рассказал Илларионов «КП в Коми».

Илларионов отметил, что знаком с девушкой, с кем ему приписывают интимную связь, так как является ее преподавателем. Однако он не знает, где она находится сейчас. Депутат добавил, что намерен привлечь к ответственности за фейковую информацию всех, кто ее распространял.

Вчера Сергей Илларионов выложил на своей личной странице в «ВК» видео, в котором рассказал, что приехав с отпуска, он первым делом направился в следственный отдел Воркуты. Там ему вручили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту вступления в половую связь с несовершеннолетней, а также похищении и лишении свободы человека.

- Спасибо всем, кто за меня переживал и поддерживал. Следующие мои действия – это подача исков в суд на средства массовой информации, распространивших данную информацию и лиц, которые меня обвинили, - пообещал депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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