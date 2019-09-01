В Сыктывкаре побывал известный британский блогер

В пятницу, 30 августа, в Сыктывкаре побывал британский блогер, который известен под ником Mr.Bald. Мужчина решил отправиться в путешествие по «глубинкам России», как он сам называет их в своем ролике, и даже заехал в Коми.

Сначала блогер посетил Йошкар-Олу и Киров. В Сыктывкар Mr.Bald приезжает только под конец своего видео, но и ему он уделил достаточно внимания. В ролике можно увидеть забавный взгляд британца на повседневный быть горожан. К примеру, он предупреждает подписчиков, чтобы те не пугались таксистов, которые устрашающе выкрикивают названия городов у автовокзала, и называет многие вещи «советскими».

Mr.Bald даже немного говорит на русском. Он без проблем договаривается с таксистом, а затем спокойно заказывает себе номер в «отеле», которым оказалась гостиница «Северная звезда» на Сысольском шоссе.

Блогер заявил, что снаружи гостиница похожа на «убежище для бездомных», но признает, что номер весьма неплох. Там же он видит странный телевизор, который называет «супер советским», а потом выходит на маленький «советский» балкон метр на метр и произносит «Ах, Сыктывкар, какая красота», что звучит очень иронично, учитывая виды из окна.

Как пишет PG11.ru, мужчина знает русский язык, так как у него была жена из Белоруссии. Впрочем, о частной жизни блогера за пределами его роликов известно довольно мало: он начал заниматься путешествиями после потери своего бизнеса в Великобритании.

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