"Второе дыхание": как жителю Коми запустить бизнес после 45 лет

Солидный багаж лет не равен отсутствию перспектив и поражениям в конкурентной борьбе. В зрелые годы люди способны открыть свое дело и начать зарабатывать больше, чем в молодости. «КП-Коми» в рамках проекта «Второе дыхание» пообщалась с экспертами и выяснила, какие факты нужно держать в голове бизнесмену, стартующему после 45 лет.

Опыт всему голова

При сравнении зрелых и молодых бизнесменов специалисты сходятся в том, что в пользу первых играет жизненный опыт. Те, кто постарше, лучше разбираются в общественно-политической ситуации и финансах, имеют сложившийся круг общения и хорошо развитые навыки и умения. Но бремя знаний может ограничивать их в свободе действий. — Солидный опыт сковывает людей зрелого возраста, не дает им креативно мыслить. Из-за этого возникает страх перед новым. У молодых его нет, поэтому они не боятся рисковать, — объясняет директор республиканского бизнес-инкубатора Инна Палькевич.

Инна ПалькевичФото: Дарья ЮДИНА

В то же время для молодых и зрелых стартаперов важно иметь определенные качества.

— Кроме основ предпринимательства, начинающему бизнесмену нужно владеть техниками переговоров, выступлений. Также ему нужно развивать лидерские качества. Не помешает знание психологии личности и общения, дает рекомендации Ирина Зимина, руководитель «Школы начинающего предпринимателя».

Чем заняться

Первый шаг перед запуском любого дела — идея. Необходимо понять, в какой сфере потенциал зрелого стартапера окажется более выигрышным. Специалист информационно-маркетингового центра предпринимательства Национальной библиотеки Коми Олеся Шаглеева советует тем, кто входит в бизнес на пороге 50 лет, играть на своем поле.

— Предпринимателям зрелого возраста легче реализоваться в бывшей профессиональной деятельности. Например, медработники могут открыть массажный салон. Для таких бизнесменов также актуальна тема ухода за такими же людьми, как и они сами, рассказывает Олеся Шаглеева.

Олеся Шаглеева. Фото предоставлено героиней статьи

Инна Палькевич рекомендует предпринимателям-новичкам начинать со сферы услуг. Например, открыть небольшую прачечную. В такое дело не нужно много вкладываться, оно не требует большого штата и позволяет изучить все тонкости бизнес-процесса. К тому же маленький бизнес покажет, как вы обращаетесь с деньгами.

Где искать помощь

Сейчас в России чаще используют сервисную модель поддержки новых компаний. - - Раньше в качестве помощи начинающим предпринимателям выдавали гранты. В регионах создаются единые центры, в которых представлен весь комплекс услуг, сервисов и мер поддержки бизнеса: обучение, микрофинансирование, оформление госгарантий. В Сыктывкаре таким центром является «Шондi», - говорит руководитель «Школы начинающего предпринимателя» Ирина Зимина.

Ирина Зимина. Фото предоставлено героиней публикации

В Городском центре предпринимательства и инноваций, где работает Ирина Зимина, также проводятся бесплатные курсы для новичков-коммерсантов. Денежную подмогу можно поискать в банках: там предлагают льготы, прежде всего – при открытии счетов и банковском обслуживании маленьких фирм. Также в Коми действует краунфандинговая платформа для стартаперов «Зарни Шайт». С ее помощью любой желающий может профинансировать идею бизнесмена-новичка, но важно правильно ее подать и заинтересовать ею финансовых доноров.

Не забываем про здоровье

Известный ученый-геронтолог из Коми Алексей Москалев указывает на то, что запуск своего дела требует физических и психических сил. В зрелом возрасте это может по-разному отразиться на здоровье.

— Кризис среднего возраста может негативно сказаться на самооценке. Новое занятие может принести знакомства, интерес и даже успех, что повысит самоуважение. Но нужно понимать, что после 40 лет в нервной ткани постепенно происходят необратимые изменения. Коллеги из Мельбурнского университета констатировали, что после рубежа в 40 лет работа свыше 25 часов в неделю сказывается на когнитивных, или иначе познавательных, способностях только негативно, — утверждает ученый.

Сергей Москалев. Фото предоставлено героем публикации

Алексей Москалев рекомендует бизнесменам пристально следить за здоровьем:

— Таким людям неплохо бы проходить раз в полгода профилактическое обследование, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Желательно наработать навыки стресс-менеджмента и есть продукты с высокой пищевой ценностью: витаминами, микроэлементами, полезными кислотами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами. Также им нужно регулярно тренироваться и соблюдать режим труда и отдыха.

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