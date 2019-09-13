От бродячего кинофестиваля до вечеринки в библиотеке: выходные в Сыктывкаре

Неласковая погода на выходных — не повод падать духом. Уик-энд с 13 по 15 сентября приготовил для сыктывкарцев много интересных событий. Особенно порадует культурная программа: первый показ фильма из программы фестиваля «Кино в пути», вечеринка «Вам спасибо Party», презентация альбома от группы «Jazz Do Eat» и закрытие коми биеннале современного искусства. Спортсмены тоже не будут скучать: в Эжве в субботу пройдет «Кросс нации». Подробности всех событий ищите в нашей афише.

ЧТО: Сегодня в Сыктывкаре покажут первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути». Фильм «Диссернет. Эволюция альтруизма» расскажет о создателях ресурса, на котором открыто публикуются данные о плагиате в диссертациях высокопоставленных российских чиновников. Вход на показ свободный.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 13 сентября в 18 часов.

На вечеринке будут работать два фримаркета. Источник: https://vk.com/nbrkomi

ЧТО: Скоро фонды и работники Национальной библиотеки Коми переедут на улицу Орджоникидзе и улицу Катаева. Перед переездом сотрудники устроят вечеринку «Вас спасибо Party». На ней будут отмечать щедрых книгодарителей. Праздничное настроение разбудят музыканты, чтецы стихов, а также два фримаркета.

ГДЕ: Площадка перед Национальной библиотекой Республики Коми (Советская улица, 13).

КОГДА: 13 сентября в 17 часов.

В субботу эжвинцы пробегут "Кросс нации"

ЧТО: В субботу эжвинцы пробегут «Кросс нации». Откроют спортивный праздник зарядкой. Сначала на «Кроссе наций» пройдет спортивный забег, затем — массовый. После побегут дошколята. В конце участников ждет награждение.

ГДЕ: Парковая зона на улице Славы.

КОГДА: 14 сентября в 9 часов.

ЧТО: «Югор» приглашает сыктывкарцев на презентацию нового альбома «Клюква в звуке» от группы «Jazz Do Eat». Музыканты представят авторские композиции в разных стилях современной инструментальной музыки: jazz, folk, world music. Новый альбом посвящён восьмому пленэру визуальных искусств «Клюква. Р.о.м.», который в этом году прошел в Ижемском районе.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 15 сентября в 17 часов.

В экспозицию биеннале вошли работы как зрелых, так и молодых художников

ЧТО: В воскресенье заканчивает работу первая коми биеннале современного искусства. Остался последний шанс познакомиться с творчеством художников, работы которых трудно увидеть даже в Москве и Санкт-Петербурге! В экспозицию вошли творения не только зрелых мастеров, но и молодых художников.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 17 часов.

ЧТО: На следующей неделе в Театре оперы и балета пройдет концерт, посвященный памяти Иосифа Кобзона. Сыктывкарские артисты исполнят песни из репертуара легендарного голоса страны. Концерт разделят на два отделения: в первом зрители услышат песни, ставшие символами эпохи, а во втором хиты и шлягеры советского времени. На сцену в этот вечер выйдут Ольга Сосновская, Максим Палий, Андрей Коваелв, Александр Жаворонков. Вместе с опытными артистами выступят дебютанты Яна Пикулева и Николай Калашников. Билеты можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица,

КОГДА: 19 сентября в 18 часов 30 минут.

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