2019-09-16T16:45:53+03:00
Общество

Несколько аукционов «Ухтажилфонда» на поиск подрядчиков по вывозу ТКО признаны несостоявшимися

В положенный срок на торги не поступило ни одной заявки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Максима МайераФото Максима Майера
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«Ухтажилфонд» ищет подрядчиков для вывоза мусора на полигоны за 1,8 млрд рублей. Соответствующие аукционы появились на сайте госзакупок, сообщает БНК. Некоторые из них уже признаны несостоявшимися, так как ни один подрядчик не изъявил желание возить мусор для регионального оператора.

В начале сентября «Ухтажилфонд» начал размещать аукционы по выбору организаций, которые будут возить мусор на полигоны из муниципалитетов Коми. До 24 сентября должны быть разыграны четыре аукциона.

Первый аукцион — на транспортировку ТКО из Воркуты, Инты, Печоры, Усинска. Начальная цена контракта — 495 млн 878 тыс. 609 рублей. Второй аукцион также объединяет четыре муниципалитета — Ухту, Троицко-Печорский, Ижемский и Усть-Цилемские районы. Начальная цена — 311 млн 880 тыс. 879 рублей. Третий аукцион — транспортировка ТКО из Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сысольского и Усть-Куломского районов. Начальная цена контракта — 317 млн 60 тыс. 939 рублей. Четвертый аукцион — на перевозку мусора из Сыктывкара и Сыктывдинского района. Начальная цена контракта — 439 млн 564 тыс. 782 рублей.

Аукционы по Сосногорску, Вуктылу, Усть-Вымскому, Княжпогостскому, Удорскому районам признаны несостоявшимися. На торги не пришло ни одной заявки от подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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