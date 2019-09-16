2019-09-16T17:19:42+03:00
Общество

В Сыктывкар приедет сын великого социолога Питирима Сорокина

86-летний профессор Гарвардского и Бостонского университетов Сергей Сорокин дал предварительное согласие на участие в сыктывкарской конференции
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Сергей Сорокин уже бывал на родине отцаСергей Сорокин уже бывал на родине отца
Изменить размер текста:

Сын великого социолога Питирима Сорокина может посетить научный форум в Сыктывкаре и побывать на родине своего отца - в Усть-Вымском районе, сообщает КомиОнлайн.

В середине октября в столице Коми пройдет научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». В ней примут участие не только местные светила науки, но и ученые из США, Японии, Италии. Предварительное согласие побывать в Сыктывкаре дал и сын великого социолога, 86-летний профессор Гарвардского и Бостонского университетов Сергей Сорокин.

Открытие научного форума состоится 10 октября в Государственном Совете Коми. Запланирована работа пяти научных секций, которые будут работать в СыктГУ. На секциях поднимут вопросы изучения научного наследия Питирима Сорокина и современной социологии. На следующий день, 11 октября, участники конференции посетят малую родину ученого - Усть-Вымский район, где за круглым столом подведут итоги работы конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 любопытных фактов об уроженце Коми Питириме Сорокине, которые вы должны знать

Его научные достижения и причины высылки из страны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми многодетного отца-убийцу лишили родительских прав
В Коми распространяют фейк о мальчике, который выпил газированную воду и умер
В Костроме в жестоком ДТП погиб ребенок из Коми
Коми вошла в пятерку регионов, где больше всего платят за жилищно-коммунальные услуги
В Коми окончательно придет осень
В Сыктывкаре показали первый фильм из программы фестиваля «Кино в пути»
Стали известны подробности гибели музыканта и парапланериста из Коми
В Коми снимают фильм про перевал Дятлова и Маньпупунер
В колонии под Сыктывкаром появился парусник XIV века
Вторую смену для ухтинских учеников отменят в 2025 году
В ДТП в Сыктывкаре пострадали четыре человека
В Сыктывкаре водолазы искали тело девушки, которую убили шесть лет назад
На пожаре в Прилузье погиб один человек
Воркутинцу дали 20 лет за два убийства и селфи с жертвой
В полукилометре от Микуня добыли волчицу
ФАС завела дело на администрацию Сыктывкара
В Усинске 80-летняя женщина выпала с девятого этажа
На пожаре в Сыктывкаре пострадал человек
В Сыктывкаре из-за пожара в школе эвакуировали 475 человек
В Коми на выходных будет ветрено и сыро
В Вычегде нашли тело мальчика, который вместе с братом утонул в Усть-Куломском районе
В Коми появятся мастера по национальному виду спорта
В Республике Коми увеличится прожиточный минимум для пенсионеров
В Сыктывкаре вновь ищут подрядчика для строительства детского сада
Бродячих медвежат из ухтинского поселка Водный хотят отправить в Тверскую область
Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект