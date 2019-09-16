В Сыктывкар приедет сын великого социолога Питирима Сорокина

Сын великого социолога Питирима Сорокина может посетить научный форум в Сыктывкаре и побывать на родине своего отца - в Усть-Вымском районе, сообщает КомиОнлайн.

В середине октября в столице Коми пройдет научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». В ней примут участие не только местные светила науки, но и ученые из США, Японии, Италии. Предварительное согласие побывать в Сыктывкаре дал и сын великого социолога, 86-летний профессор Гарвардского и Бостонского университетов Сергей Сорокин.

Открытие научного форума состоится 10 октября в Государственном Совете Коми. Запланирована работа пяти научных секций, которые будут работать в СыктГУ. На секциях поднимут вопросы изучения научного наследия Питирима Сорокина и современной социологии. На следующий день, 11 октября, участники конференции посетят малую родину ученого - Усть-Вымский район, где за круглым столом подведут итоги работы конференции.

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