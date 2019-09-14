В Сыктывкаре пройдет фестиваль «Туйвеж»

В среду, 18 сентября, в Сыктывкаре стартует международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Туйвеж» проведут в столице Коми уже в шестой раз. В Сыктывкаре соберутся режиссеры, операторы, художники-мультипликаторы и фотографы из разных уголков России, Эстонии и Финляндии.

В конкурсную программу фестиваля вошли 55 видеоработ (документальные, этнографические, игровые и анимационные фильмы и социальные ролики) и 41 фоторабота от 69 авторов. Всего состязание состоится в девяти номинациях, выбор победителей в каждой из них пройдет с 18 по 21 сентября на открытых просмотрах.

Фото: организаторы

Фестиваль будут проводить в Доме дружбы народов Коми. Там пройдут показы конкурсной программы, фотовыставка и торжественное открытие. На второй площадке фестиваля – в Финно-угорском культурном центре РФ можно будет увидеть также фильмы, не вошедшие в конкурс фестиваля. Открытие мероприятия состоится в 16.00 в большом зале Дома дружбы народов и продлится два часа. Закрытие фестиваля и подведение итогов состоится 21 сентября в Финно-угорском этнокультурном парке.

– Вход на все кинопоказы и мастер-классы, открытие и закрытие свободный! Запись организованных групп по телефону – 31-09-59, – говорится в сообщении.

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