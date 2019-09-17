Поклонники уроженца Ухты Дмитрия Алиева ликуют: фигурист завоевал серебро на турнире в Италии

Уроженец Ухты Дмитрий Алиев завоевал серебро на турнире по фигурному катанию Lombardia Trophy в Италии, сообщают российские СМИ. «Рамблер Спорт» прочит спортсмену лидерство в сборной России по фигурному катанию.

- В Италии Алиев в произвольной программе показал уровень, который мы не видели в его исполнении с олимпийского сезона. Спортсмен исполнил три четверных прыжка, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Не обошлось, правда, и без других ошибок, но даже с недочетами Алиев занял первое место в произвольной программе и итоговое второе, - пишет источник в «Рамблер Спорте».

Триумф спортсмена не может не порадовать его многочисленных поклонников, которые устали следить за его провалами в прошлом сезоне. «Он только разбивает их сердце, так как каждый раз хотя бы один прыжок в программе не получается», - писали поклонники.

Теперь они могут выдохнуть с облечением. «У Димы есть и компоненты, и хороший технический набор — самое время начать выигрывать», - сообщает Рамблер.

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