Инта, Усинск, и Усть-Цилемский район могут войти в арктическую зону

Несколько районов Республики Коми могут включить в состав Арктической зоны РФ. Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект соответствующего указа, который опубликовали вчера. Об этом сообщает «ТАСС».

Проект указа предусматривает расширение южной границы Арктической зоны за счет включения в неё территорий Усинска, Инты и Усть-Цилемского района. Инициативу Коми поддержали ученые РАН и рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Республиканские власти долгое время добиваются вхождения муниципалитетов Коми в состав Арктической зоны. Инта, Усть-Цилемский район и Усинск находятся на линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты. В мировой практике этот факт является основанием для отнесения районов к арктическим территориям.

Вхождение муниципалитетов Коми в состав Арктической зоны позволит улучшить жизнь населения: изменить налоговую сферу, привлечь инвестиции, развить бизнес и туризм, добиться большей поддержки со стороны федеральных властей в реализации социальных и инфраструктурных проектов.

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