Исповедь дворника: «На работу добираюсь на такси, а в отпуск езжу в Эмираты»

«Ты что, дворником работать хочешь?» – стращают родители детей, которые не хотят прилежно учиться. Для многих людей эта профессия служит символом неудачника - того, кому не повезло получить достойную профессию и успешно пристроиться. Им кажется, что выходить с метлой в 5 утра можно, если только если жизнь не оставила других шансов.

Но среди постовых Сыктывкара, отвечающих за чистоту двора, есть те, кто опровергает сложившиеся стереотипы. Собеседником «Комсомольской правды в Коми» стал молодой мужчина 30 лет, для которого работа дворника – и радость, и хороший доход.

– В дворниках я уже 12 лет, начал подрабатывать еще в студенчестве, потом совмещал с другими занятиями. Одно время по утрам наводил чистоту, а днем кредиты в банке выдавал. И вот уже несколько лет для меня это основная работа. Кстати, бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев когда-то тоже метлой махал. Так что считаю, в этом нет ничего зазорного.

Все думают, что у дворников низкооплачиваемая работа, но это не так. Мой доход выше среднего по Сыктывкару. Каждый месяц получаю по 30-40 тысяч рублей, иногда до 50 доходит. Мы с женой на отложенные деньги два раза ездили в Таиланд, в Арабские Эмираты. Разумеется, для отпуска мы искали более выгодные предложения.

Я сам нахожу точки, где работать, и с каждым магазином договариваюсь индивидуально. Прохожу по улице, вижу, что не чищено, грязно, захожу и интересуюсь, не нужен ли им дворник. Иногда говорят, что он есть, но я подсказываю – видите, что убрано плохо, а у меня все иначе. Бывает, что сразу приглашают на работу или даже через год перезванивают. А вообще руководители магазинов меня друг другу советуют. Но я не особо стремлюсь набирать себе площади для уборки. Как-то предложили взять территорию у дома, но я отдал ее другому – ему деньги были нужнее, так что жадничать не стал.

Нет, я не из тех дворников, кого все привыкли видеть. Посмотрите, большинство из них приходят в поношенной одежде, по лицу видно, что выпивают. Маргиналы, одним словом. Не хочу, чтобы меня с ними сравнивали. Я лично на работу иду прилично одетый - в том, в чем по улицам пройти не стыдно.

Чем хороша работа дворника? Ты трудишься всего несколько часов в день, нет головной боли от проблем, нет конфликтов с начальством, а получаешь столько же, сколько бы сидел в офисе. Я, кстати, намного меньше болею, чем окружающие – все-таки целый день на воздухе. Иногда просыпаю и прихожу слишком поздно. Я и вправду люблю поспать. Прихожу убираться только часам к 8-9. А если вообще не хочется вставать, то, чтобы не опоздать, езжу на работу на такси.

Сначала меня раздражало, что люди мусорят, где попало, а потом постиг дзен. Без этих грязнуль у меня не было бы работы. Порой бабушки ворчат, что я должен вставать и наводить порядок раньше, а не путаться под ногами. Пару раз выходил из себя, когда люди, видя меня с метлой, тут же бросали на тротуар окурки. Пригрозил, что заставлю этот окурок съесть. На другой день человек, проходя мимо, даже извинился за эту ситуацию.

Однажды суровый дворник Сыктывкара пригрозил прохожему, что заставит того съесть брошенный окурок. Сначала человек ретировался, а на следующий день даже подошел извиниться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Моя любимая погода та, когда идет дождь. Люди в это время меньше мусорят. Никто же не будет долго стоять на улице и щелкать семечки, курить без конца, фантики бросать. А мне самому дождь не мешает – натянул капюшон и мети себе, мети. Дворник, кстати, самая чистая профессия. После каждой уборки на улице я мою руки, а, вернувшись домой, моюсь в душе.

Как-то пришел на собеседование в одну фирму. Руководитель, когда узнал, кем я работаю, сказал, мол, все дворники - неудачники. Я без разговоров тогда встал, развернулся и ушел. Мне сейчас 30 лет, и меня ничуть не смущает мое занятие. Только сейчас стали появляться мысли, не буду же я всю жизнь работать дворником. Не пойму, с чем связаны эти мысли, потому что меня и сейчас все устраивает.

У меня высшее образование по довольно популярной специальности. Называть ее не стану, чтобы не расстраивать своего завкафедрой в Сыктывкарском университете. Моя специальность ограничена определенным уровнем зарплаты и постоянным нахождением в офисе. А как дворник, я относительно свободный человек – сам решаю, сколько зарабатывать, и привязан к офису.

90% людей не могут для себя принять, что они пойдут работать дворником, посчитают зазорным зайти в кафе и поинтересоваться, требуется ли им уборщик. А мне не стыдно. Поэтому я и занял эту зону, которая для большинства, возможно, малопочетна, но зато для меня свободна.

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