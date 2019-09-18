В Усинске и Ухте стартовали «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ»

В рамках ежегодного профориентационного марафона запланированы экскурсии на производственные объекты ЛУКОЙЛ-Коми, товарищеские спортивные матчи, интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?» и командный квест.

Первым мероприятием «Дней ЛУКОЙЛа» в Усинске стала экскурсия в Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры, которую провели для первокурсников филиала Ухтинского государственного технического университета.

Для тех, кто только начинает обучение в профильном вузе, знакомство с этапами развития нефтяной промышленности региона и судьбами первых нефтяников Тимано-Печоры оказалось увлекательным, несмотря на то, что для некоторых студентов визит в музей оказался не первым.

– В последний раз был здесь еще школьником, – поделился первокурсник Роман Лауринайтис. – Сейчас отношение к получаемой информации уже другое, более осознанное. Музей интересный и современный, со множеством наглядных экспонатов, интерактивом, диорамами. И в том, что экскурсия прошла буквально на одном дыхании, есть немалая заслуга экскурсовода.

В рамках проекта «Дни ЛУКОЙЛа» студенты профильного вуза побывают на объектах «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», нефтешахтного предприятия «Яреганефть», Усинского газоперерабатывающего завода.

В этом году проведение «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» приурочено к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В рамках проекта «Дни ЛУКОЙЛа» студенты побывают на объектах «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», нефтешахтного предприятия «Яреганефть», Усинского газоперерабатывающего завода, примут участие в производственных совещаниях. Присоединятся к марафону и школьники – для них организуют экскурсии в музей, на учебные полигоны филиала университета и Горно-нефтяного колледжа.

В ближайшие дни в Усинске и Ухте запланированы товарищеские матчи по мини-футболу между командами Совета молодых специалистов предприятия и УГТУ, а также игра «Что? Где? Когда?». В конце октября студенты университета примут участие в квесте «Я – часть команды ЛУКОЙЛа». Итоги череде совместных мероприятий вуза и ЛУКОЙЛ-Коми подведут на торжественной церемонии закрытия «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» – наградами отметят победителей конкурса, спортивных и интеллектуальных состязаний.