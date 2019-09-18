2019-09-18T13:12:33+03:00
Общество

Уроженка Коми прошла в шоу «Танцы на ТНТ»

Танцовщица поразила своим страстным танцем именитых членов жюри
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Уроженка Коми Марина Яковлева прошла отбор на шоу «Танцы на ТНТ». Жюри признались, что зажигательное фламенко в ее исполнении просто не оставляет им шансов не взять ее в проект.

Очередной выпуск шестого сезона мега-популярного российского проекта «Танцы на ТНТ», где блеснула Марина Яковлева, вышел в эфир 14 сентября. «Я сидел с открытым ртом от начала и до конца», - признался после ее выступления член жюри, хореограф и солист балета Мигель. В итоге, Марина услышала долгожданное «Вы в танцах!»

Танцовщица родилась и до окончания школы жила в Коми — в поселке Усогорск, который создали болгарские строители, начавшие создавать в суровых северных условиях первое из трёх запланированных лесозаготовительных предприятий и жилой поселок.

- У меня русско-болгарская кровь, а музыка балканского полуострова очень похожа на музыку фламенко, думаю, это повлияло, - рассказывает девушка о себе.

Высшее образование Марина получила в Архангельске и Польше. Фламенко же она училась на родине этого танца - в Испании: она ездила туда к определенным преподавателям.

Сейчас 31-летняя танцовщица преподает в собственной школе танцев фламенко в Краснодаре, где живет. Именно этот город она представляла на кастинге мега-популярного проекта «Танцы на ТНТ». Однако о малой родине девушка не забывает:

- Огромное всем землякам спасибо за поддержку! Мне приходит огромное количество сообщений от друзей и знакомых из Усогорска! Это просто бомбически приятно! - говорит она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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