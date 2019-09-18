2019-09-18T16:54:05+03:00
Общество

«Т Плюс» сделала подарок юным сыктывкарцам с нарушениями зрения

Малыши получили от энергетиков 150 уникальных книг
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"Т Плюс" передал детскому саду 50 комплектов книг для ребят с особенностями зрительного восприятия."Т Плюс" передал детскому саду 50 комплектов книг для ребят с особенностями зрительного восприятия.
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Библиотека столичного специализированного детского сада №60 пополнилась специальной литературой 17 сентября. При поддержке Коми филиал «Т Плюс» туда поступило 50 комплектов (более 150 книг) для детей с нарушениями зрения.

Директор республиканского филиала энергетической компании Юрий Цешковский лично приехал в детский сад, чтобы вручить книжные наборы. Он передал в руки педагогов издания, подготовленные специально для ребят с особенностями зрительного восприятия. В их число вошли комплекты тактильных книг для детей 3-5 лет с нарушением зрения из серии «Мой друг Крок О'Дил» и сложно-конструктивные комплекты из серии «Волшебные объемные книги» для детей 6-8 лет.

- Друзья, эти книжки помогут вам стать умнее и смышленее. Они не только наполнены интересными историями и картинками, но и могут подарить вам необычные музыку и звуки, – напутствовал малышей Юрий Цешковский.

"Эти книги не только наполнены интересными историями и картинками, но и подарят вам необычные музыку и звуки", – пообещал малышам Юрий Цешковский.

"Эти книги не только наполнены интересными историями и картинками, но и подарят вам необычные музыку и звуки", – пообещал малышам Юрий Цешковский.

Со своей стороны директор детсада Татьяна Грегер поблагодарила руководителя Коми филиала «Т Плюс», а также передала благодарственное письмо от педагогического коллектива. Кроме того, она рассказала ребятам о том, чем занимается «Т Плюс» и почему работа энергетиков очень важна.

- Книги нам подарила организация, которая делится теплом со всем городом Сыктывкаром и Республикой Коми. А теперь наши новые друзья решили поделиться теплом в виде чудесных книг, - пояснила ребятам директор детсада Татьяна Грегер.

Оценить важность подарка помогли сами дети. Как только затихли прощальные аплодисменты и музыка, они взяли книги под мышки и отправились открывать для себя новое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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