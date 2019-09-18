Фильмы о белых воронах и мультфильмы о медведях: в Сыктывкаре открыли фестиваль визуальных искусств финно-угорских «Туйвеж»

18 сентября в Сыктывкаре прошло торжественное открытие VI международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» ( в переводе с коми означает «Перекресток»). На нем говорили о важности сохранения культуры коренных народов с помощью этого мероприятия и об участниках, которые прилетели из разных уголков страны и мира.

В приветственном слове почетные гости отметили, что «Туйвеж» - это площадка, дающая возможность для развития языка братских народов. Документальные, этнографические, игровые и анимационные фильмы и социальные ролики, которые привезли участники из разных уголков страны, расскажут о самобытных народах и не только.

Артисты создали милую атмосферу коми глубинкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, Александр Ясень из Якутии (на фото посередине в национальном якутском наряде) привез короткометражный фильм «Давайте спать вместе», где он выступил и режиссером, и исполнителем главной роли, и композитором.

Александр Ясень (на фото посередине) представляет ЯкутиюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Этот фильм о двух людях - белых воронах, которые встретили друг друга посреди ночи. Они страдают бессонницей. Он писатель, а она композитор. Они одиноки, их не понимают. Оба проводят ночи на кухне, погруженные в свой мир. Однажды он увидел светящееся окно в соседнем доме и просто решил зайти в гости, - заинтриговал своей работой автор.

Иван Апицын (на фото посередине) привез на фестиваль мультипликационные фильмыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Иван Апицын из Нарьян-Мара привез в Сыктывкар двухминутный мультфильм под названием «Белый и бурый медведи». По словам автора, он работал над ним около трех месяцев в свободное время. Это рисованный мультфильм, созданный в технике перекладки.

- Я преподаю детям в единственной в Ненецком автономном округе мультипликационной студии «Кубик». Одно из занятий было посвящено медведям. В итоге, дети сдали свои работы, а меня тема увлекла. Так и родился мультфильм, - рассказал автор.

В конце мероприятия участникам повязали на руки веревочки в знак дружбыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Судить конкурсные работы в течение четырех дней будет профессиональное жюри. Пожалуй, автором самой интересной речи на открытии фестиваля стал председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, драматург, литератор и преподаватель, основатель и руководитель Удмуртской студии «Киноглаз-ов» Вениамин Тронин.

- Мы клянёмся судить не по законам политкорректности, не по законам удобства, но по законам красоты, - отметил он.

Закрытие фестиваля и подведение итогов состоится 21 сентября в Финно-угорском этнокультурном парке. Отметим, что вход на все кинопоказы и мастер-классы, которые пройдут в Доме дружбы народов, свободный. Запись организованных групп по телефону – 31-09-59.

***Организатор международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекрёсток) - АУ РК «Комикино» при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК и Министерства национальной политики РК.

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